فنزويلا تسعى لزيادة إنتاج النفط بمليون برميل يومياً

رويترزقال نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، اليوم الخميس، إن شركة النفط الحكومية "بي.دي.في.إس.إيه" تسعى لزيادة إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميًا هذا العام، مضيفًا أنه ينبغي لها أن تطلب المساعدة من روسيا والصين وأوبك إذا اقتضت الضرورة.كانت أسعار النفط قد انخفضت خلال تعاملات اليوم الخميس فى السوق ا

رويترز

قال نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، اليوم الخميس، إن شركة النفط الحكومية “بي.دي.في.إس.إيه” تسعى لزيادة إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميًا هذا العام، مضيفًا أنه ينبغي لها أن تطلب المساعدة من روسيا والصين وأوبك إذا اقتضت الضرورة.

كانت أسعار النفط قد انخفضت خلال تعاملات اليوم الخميس فى السوق الأوروبية ليواصل الخام الأمريكى خسائره للجلسة الثالثة على التوالى، بعدما تأثرت الأسعار بشكل سلبى نتيجة تزايد إحتمالات قيام منظمة “أوبك” بإنهاء إتفاق تقليص المعروض العالمى مبكرا وزيادة مستويات الإنتاج خلال اجتماع شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى مخاوف إتساع تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة فى “أوبك” أن منظمة الدول المصدرة للبترول قد تقرر إنهاء برنامج خفض المعروض العالمى مبكرا وسوف ترفع مستويات الإنتاج خلال إجتماع يونيو المقبل، وأعادت المصادر هذه الإحتمالات إلى المخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط من إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.