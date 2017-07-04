فنروك السويدية للألعاب الإلكترونية تفتتح فرعها بمصر‎

المال– خاص تعتزم شركة فنروك السويدية للألعاب الإلكترونية عبر المحمول، افتتاح أول مكتب لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسوق المحلية خلال يوليو الحالي. تأسست فنروك عام 2014 وتعمل في مجال تطوير الألعاب الاستراتيجية للهواتف الذكية باللغة…

المال– خاص



تعتزم شركة فنروك السويدية للألعاب الإلكترونية عبر المحمول، افتتاح أول مكتب لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسوق المحلية خلال يوليو الحالي.

تأسست فنروك عام 2014 وتعمل في مجال تطوير الألعاب الاستراتيجية للهواتف الذكية باللغة العربية.

قال مجدي شحاتة، الشريك المؤسس ورئيس قطاع التسويق بالشركة: “تسعى فنروك لإيجاد حلقة وصل بين مهندسي ومطوري الألعاب الأكفاء في أوروبا ومصر، ولذلك وقع اختيارنا على السوق المصرية لتشهد بداية انطلاقنا في المنطقة، وليحتضن أول مقر دولي للشركة.





وكان يشغل شحاتة منصب مدير تسويق تروكولر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف شحاتة، فى بيان صحفى، اليوم: تمتلك فنروك فريق عمل يضم مجموعة من أفضل المهندسين والمطورين ممن لديهم مهارات فريدة وخبرة واسعة في العديد من المجالات، كما تتعاون الشركة مع أصحاب الكفاءات وذوي الخبرات في مجال تطوير الألعاب من مصر؛ انطلاقًا من حرصنا على تطوير وتحديث ألعابنا والاهتمام بأدق التفاصيل الممكنة بها”.

ويرجع اختيار فنروك لمصر لافتتاح أول مقر دولي للشركة- والذي سيتم افتتاحه خلال الشهر الحالي- إلى كونها تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفر أصحاب المهارات والخبرات بها، في مختلف المجالات بصفة عامة، وفي مجال الهندسة بصفة خاصة، بالإضافة إلى وجود قاعدة كبيرة من الشباب المحبّين للألعاب الاستراتيجية.

وخلافًا للاتجاه السائد بين الشركات العالمية العاملة في مصر، باختيار العاصمة القاهرة، لإنشاء مقرّها بالبلاد، فضّلت شركة فنروك افتتاح مقرّها في مدينة الإسكندرية.

وتابع شحاتة: “اعتادت كل الشركات العالمية أن تفتتح مقارّها وفروعها في القاهرة، ولكننا نؤمن أن الإسكندرية لديها مزايا تنافسية عديدة تجعلها على قدم المساواة مع العاصمة. لقد أردنا أن نمنح هذه الفرصة لشباب الإسكندرية، ونحن على ثقة في أنهم سيستثمرونها بشكل جيد”.

تضم شركة فنروك حاليًّا 10 موظفين بفرعها في الإسكندرية، كما تهدف لزيادة فريق العاملين إلى 50 مهندسًا، ومطورًا، وموظف دعم وخدمة عملاء بنهاية 2018.

يذكر أن فنروك أصدرت النسخة التجريبية من لعبتها الاستراتيجية العربية الأولى “اتحاد الأبطال” في يناير 2017، حيث تم تطويرها خصيصى لتناسب عشاق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تواكب اللعبة الأحداث الجارية وصُممت شخصياتها لتحاكي الواقع وتعكس تفاصيلها الطبيعة العربية جغرافيًّا، وتاريخيًّا، وسياسيًّا. وخلال الشهور المقبلة ستطرح الشركة اللعبة في المزيد من الأسواق بالمنطقة بعد نجاحها في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن لعبة “اتحاد الأبطال” متاحة الآن في مصر مجانًا بنسخة beta للهواتف التي تعمل بنظام آندرويد.

ويضيف شحاتة: “لعبة اتحاد الأبطال هي نتاج جهد وعمل شاق من فريق عمل متكامل يضم عددًا من الموهوبين في مجالات تطوير الألعاب والتصميم والهندسة المعمارية والكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من أفضل الموسيقيين لوضع الموسيقى الخاصة باللعبة وغيرهم من ذوي المهارات والخبرة في المنطقة؛ لكي نضمن أن تتناسب اللعبة مع طبيعة المنطقة العربية، وأن يحظى مستخدموها بتجربة ممتعة ومتميزة”.