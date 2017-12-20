فندق راديسون بلو 5 نجوم بقلب مشروع أليكس وست

قاعة احتفالات كبري و13 قاعة فرعية مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية لإقامة المناسبات الخاصة وعقد المؤتمرات والاجتماعاتالمال- خاص:مشروع Hليكس وست المملوك لشركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر هوK مدينة مصغرة متكاملة، به خدمات سكنية وتعليمية وطبية وتجارية وسياحية وإدارية ورياضية، وعددا من المنشآت



قاعة احتفالات كبري و13 قاعة فرعية مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية لإقامة المناسبات الخاصة وعقد المؤتمرات والاجتماعات



المال- خاص:

مشروع Hليكس وست المملوك لشركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر هوK مدينة مصغرة متكاملة، به خدمات سكنية وتعليمية وطبية وتجارية وسياحية وإدارية ورياضية، وعددا من المنشآت الترفيهية والخدمية الراقي، وذلك بجانب أشهر العلامات التجارية العالمية وشوارع للمشاه تحاكي في طابعها الشوارع الأوروبية والمدن العالمية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات والمتطلبات اليومية وتوفير الخدمات الأساسية لقاطني مناطق غرب الإسكندرية.

وقد نجحت بارونز كورت في عقد شراكة مع أحد أفضل العلامات التجارية في مجال الفندقة، وهو فندق راديسون بلو 5 – نجوم – الذي تم افتتاحه عام 2009 في قلب مشروع اليكس وست، ليحقق تكامل للمشروع، وبالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية تم وضع استراتيجية طويلة الأجل للجذب السياحي لمنطقة غرب الإسكندرية للتوسع في خدمات الفندق وطاقته الاستيعابية ليصل عدد الغرف السياحية الى 1500-2000 غرفة خلال ال10 سنوات القادمة، حيث يتميز الفندق بالهدوء والموقع الاستراتيجي بالقرب من شبكة الطرق والمواصلات التي تربط الإسكندرية بجميع المحافظات ويقدم خدمات راقية لتلبية الطلب المتزايد لمجتمع الأعمال بالإسكندرية التي تعاني من نقص في الخدمات الفندقية ال5 نجوم .

يقدم فندق راديسون بلو خدمات متكاملة، حيث يقع على مساحة 33 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقته الإستيعابية حالياً 261 غرفة بنسب إشغال تصل الي 90 بالمائة طوال العام حيث يوجد بالفندق قاعة احتفالات كبري بها 4 قاعات ضخمة لإقامة المناسبات الخاصة وحفلات الزفاف وعقد المؤتمرات والاجتماعات بشكل مميز وراقي، كما يوجد بالفندق 9 قاعات فرعية أخرى بأحجام مختلفة مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية لتناسب كافة المناسبات لتخدم مجتمع الأعمال السكندري وشركات الطيران التي تهبط في مطار برج العرب، وذلك بجانب المنتخبات والفرق الرياضية التي تلعب في استاد برج العرب. ويبعد راديسون بلو 35 دقيقة عن وسط مدينة الإسكندرية التاريخية وعن مطاري برج العرب والنزهة الدولي، ويمكن للمقيمين بالفندق الاستمتاع بالشواطئ الواقعة بالقرب من اليكس وست بالساحل الشمالي، حيث يصلون اليها فقط في 10 دقائق بالسيارة.

يعمل راديسون بلو وفق المعايير العالمية في التشغيل الفندقي Global Hotel Security Standard، مما أهله للحصول على عدة جوائز عالمية، أهمها جائزة التميز من موقع TripAdvisor لعامي 2016 و2017، حيث يمتاز بخبرته العالمية العريقة في تقديم خدمات فندقية على أعلى مستوى.

يُعد مشروع اليكس وست لشركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر مشروع سكني متكامل متعدد الخدمات یضم وحدات سكنیة ومشروعات تعلیمیة وطبیة وتجاریة وریاضیة وسیاحیة وإداریة، تم تصميمه وتنفيذه وفقًا لأعلى المعايير العالمية وذلك بإجمالي حجم إستثماراته 50 مليار جنيه لخدمة المجتمع السكندري، ليشمل المحلات التجارية التي تضم أشهر العلامات التجارية ومنطقة للمكاتب الإدارية تشكل منطقة متكاملة الخدمات ومشروعات سياحية من فنادق مقام منها بالفعل فندق راديسون بلو 5 نجوم ملحق به قاعة مؤتمرات عملاقة تعد الأكبر على مستوى محافظة الإسكندرية وأكبر مدينة طبية مدينة البترجي الطبية ومستشفى السعودي الألماني والعديد من العيادات المتخصصة والجامعات والمعاهد العملية الطبية وواحدة من اكبر المدارس العالمية Wellington