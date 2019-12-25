فندق “ذا بريكيرز دايفينج” بالبحر الأحمر يحصد جائزة TUI Holly العالمية لعام 2020

تُعد جائزة TUI Holly من أرفع الجوائز العالمية التي تُمنح للفنادق تقديراً لإدارتها وروحها الابتكارية في ريادة الأعمال، وتطبيقها أرقى معايير الأمن والسلامة

فاز فندق ذا بريكيرز دايفينج اند سيرفينج لودج سوماباي، بجائزة TUI Holly لعام 2020 والتي تطلقها مجموعة TUI الألمانية للسياحة.

وتُعد جائزة TUI Holly من أرفع الجوائز العالمية التي تُمنح للفنادق تقديراً لإدارتها الراقية، وروحها الابتكارية في ريادة الأعمال، وتطبيقها لأرقى معايير الأمن والسلامة.

جدير بالذكر أن الجائزة تمثل تكريماً سنوياً لأفضل 100 فندق معتمد من مجموعة TUI في تطبيق أعلى معايير جودة الخدمات الفندقية حول العالم، ومنذ إطلاقها عام 1994، يتم اختيار الفائزين اعتماداً على آراء وتقييمات النزلاء والضيوف.

ويعد ذا بريكيرز دايفينج اند سيرفينج لودج سوماباي الفائز أول فندق متخصص من نوعه في الرياضات المائية في مصر ويقع في منتجع سوما باي الساحلي بالبحر الأحمر، كما يضم 173 حجرة.

وقال شتيفان رايشل-مدير عام الفندق،: إنّ حصولنا على هذه الجائزة الرفيعة كان نتيجة الجهد المشترك لفريق العاملين المتفاني، وإدارة الفندق الواعية.

وأوضح أنه “ليس من قبيل الصدفة أن يكون أكثر من 60% من نزلائنا من الزائرين المتكررين، حيث يتردد بعضهم علينا لقضاء إجازته لأكثر من 10 مرات”.

وأضاف : أعتبر حصولنا على جائزة TUI Holly 2020 بمثابة انجاز كبير، وأتمنى دائماً أن نحافظ على مكانتنا.