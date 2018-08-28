فنجان قهوة.. يحتاج 45 دقيقة للتأثير في الجسم ومفعوله يمتد 6 ساعات

متابعات:اكتشف علماء من الولايات المتحدة أن تناول الكافيين قبل أقل من 6 ساعات من موعد النوم يؤثر سلبا في نوعية النوم. لذلك، من الضروري تجنب تناول القهوة والشاي مساء على الرغم من التقاليد السائدة. لأن الكافيين يحتاج إلى بضعة ساعات ليخرج من الجسم نهائيا.ووفقا لخبراء التغذية، توجد علاقة وثيقة بين

متابعات: اكتشف علماء من الولايات المتحدة أن تناول الكافيين قبل أقل من 6 ساعات من موعد النوم يؤثر سلبا في نوعية النوم. لذلك، من الضروري تجنب تناول القهوة والشاي مساء على الرغم من التقاليد السائدة. لأن الكافيين يحتاج إلى بضعة ساعات ليخرج من الجسم نهائيا.

ووفقا لخبراء التغذية، توجد علاقة وثيقة بين فقدان الوزن والكافيين والنوم. لذلك من الضروري جدا للشخص الذي يحاول تخفيض وزنه الاهتمام بالنوم وتقليل تناول المشروبات المحتوية على الكافيين.





فمثلا، إذا أراد الشخص التخلص من الوزن الزائد، فعليه التخلي عن تناول القهوة والشاي بعد الساعة الثالثة بعد الظهر. فقد اتضح لعلماء جامعة برشلونة، أن الكافيين يحتاج إلى 45 دقيقة للتأثير الكامل في الجسم، وخلال هذه المدة يتم امتصاصه بالكامل من قبل الأغشية الداخلية للخلايا، ويستمر مفعوله زهاء 6 ساعات.

عموما، الكافيين يوجد في مشروبات أخرى غير القهوة والشاي. ومن أجل تخفيض الوزن، يلجأ الكثيرون إلى قاعات الرياضة وبعدها يتناولون مشروبات الطاقة، التي تحتوي على نسبة كافيين أعلى مما في القهوة والشاي. وتؤثر هذه المشروبات سلبا في الكثافة المعدنية للعظام، وفي الهرمونات. كما أنها تسبب اضطراب ضغط الدم والإجهاد وحالات القلق، وقد تسبب السمنة، وهي مضرة للكلى وتزيد من الشعور بالتعب وتسبب التهيج وآلاما في المعدة.