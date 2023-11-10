فنانين من أجل فلسطين.. هدي كمال: 20% من حصيلة بيع لوحات المعرض لصالح فلسطين (صور)

تحت عنوان “فنانين من أجل فلسطين” افتتح جاليري الآرت كافيه مساء اليوم موسم الخريف بمعرض يضم العديد من الفنانين يعرضون اكثر من ١٠٠ لوحه فنية، بقاعة عرض الجاليري بالمعادي وبحضور العديد من المهتمين بالحركة التشكيلية في مصر.

صرحت الفنانة هدي كمال مؤسسة جاليري الآرت كافيه واحد المشاركين في المعرض “قررت إدارة الجاليري والفنانين المشاركين التبرع ب ٢٠% من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية المعروضة لصالح الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث سيتم توجيه حصيلة المبيعات الي الهلال الأحمر المصري للتصرف فيها بمعرفته في تقديم المساعدات اللازمة لأهالينا في غزة”.

ومن جانبه صرح الفنان التشكيلي الدكتور إسلام الريحاني المشرف علي المعرض واحد العارضين ” الفن هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن تضامنا الإنساني مع كل محتاج خاصا اخواتنا في فلسطين”.

يضم المعرض مجموعة كبيره من الفنانين المحترفين الذين يقدمون أعمال تمثل مختلف المدارس الفنية من تجريبية وتجريديه، منهم من شارك في العديد من المعرض المحلية والإقليمية، ومن الفنانين المشاركين الإعلامية هالة فوزي، بريهان سالم، دينا بركات، هيدي خالد، سميحه فارس، ليلي عزمي، سلمي محمد، هدي شوقي، رانيا منصور، أشرقت علام، مها محمود، ناهد سامي، اروي الغنيمي، يسرا امين، دينا صبحي وجينا جمال مروه سمير وآخرين.