فنانو وإعلاميو لبنان: حادث المرفأ أليم وهز بيروت والخسائر كبيرة

حالة حزن كبيرة يعيشها الشعب اللبنانى والفنانين والإعلاميون اللبنانيون بعد الحادث الأليم الذى وقع بمرفأ بيروت مؤخرا بسبب انفجار كبير هز مدينة بيروت بأكملها وتسبب فى وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالى 3000 مواطن لبناى أيضا ، بالإضافة لتحطم…

حالة حزن كبيرة يعيشها الشعب اللبنانى والفنانين والإعلاميون اللبنانيون بعد الحادث الأليم الذى وقع بمرفأ بيروت مؤخرا بسبب انفجار كبير هز مدينة بيروت بأكملها وتسبب فى وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالى 3000 مواطن لبناى أيضا ، بالإضافة لتحطم كثير من البيوت فى بيروت القريبة من الميناء.

“المال” تواصلت مع بعض الشخصيات اللبنانية الفنية والإعلامية لمعرفة ما حدث فى مرفأ بيروت ، والخسائر التى وقعت فى هذا الحادث الأليم الذى هز الوطن العربى بأكمله وليس لبنان فقط ، وذلك فى هذا التقرير.

وائل جسار: الخسائر كانت كبيرة والحادث هز الشعب اللبنانى والحمد لله

وقال الفنان اللبنانى وائل جسار للمال الحمد لله على كل شىء ، الخسائر كانت كبيرة والحادث أليم وهز الشعب اللبناني لكن انا وعائلتى بخير بفضل من الله وحزين على أرواح اللبنانيين الذين راحوا نتيجة هذا الحادث وأعزى نفسي ووطني لما حدث.

عاصى الحلانى: أشكر الله على سلامتنا والألم يعتصر قلوبنا

واضاف الفنان عاصى الحلانى قائلا: أشكر الله على سلامتنا لكن الألم يعتصر قلوبنا لما حدث للبنان وبيروت عاصمة الجمال فلبنان لا يستحق ذلك أبدا.

جمال فياض: نجونا بأعجوبة والانفجار هز بيروت

كما أعرب الإعلامي اللبناني جمال فياض عن ما حدث بكلمات “الحمد لله نجونا بأعجوبة وبعناية الله من هذا الحادث” لافتا إلى أنه كان فى مكتبه ببيروت قبل وقوع الحادث لكنه غادره قبل وقوع الانفجار بدقيقتين مع بعض الأشخاص في المكتب”.

وأشار أيضا الى أن الانفجار هز شوارع بيروت كاملة وسبب رعبا كبيرا فى قلوب الجميع ، فهو حادث كبير وغير متوقع برغم أن لبنان يعيش حالة اقتصادية صعبة منذ فترة لكن هذا الحادث تسبب في ضياع أرواح أبرياء واتمنى أن يتجاوز لبنان هذه الأزمة الصعبة.

جمال علوش: ما حدث لبيروت شىء كبير للغاية

أما جمال علوش مدير إنتاج شركة back stage production العالمية فأعرب عن بالغ ألمه وحزنه الشديد لما حدث في وطنه لبنان ، مضيفا أن ما حدث فى بيروت شىء كبير للغاية والحمد لله على كل حال.

على المولى: فقدنا ابن عمى فى الحادث والأرواح كثيرة

وتحدث كذلك على المولى مدير أعمال الفنان صابر الرباعى فقال : الحمد لله على كل شىء لكن الحادث تسبب في خسارتنا ابن عمى قاسم المولى ، مشيرا إلى أن لبنان خسر اكثر من 100 شهيد و4000 جريح بسبب هذا الانفجار المرعب.

أسامة الرحبانى: الوضع كارثى حاليا ونشكر أهل مصر

وعلق الموسيقار اللبنانى أسامة الرحبانى قائلا : الوضع كارثى للغاية في لبنان حاليا وشكرا لأهل مصر جميعا الذين تضامنوا مع الشعب اللبناني في هذه المحنة الأليمة الصعبة.

وتابع: كتر خير الله على أى شىء ولا يمكن وصف ما حدث بكلمات بسيطة لأنه لا يمكن التعبير عن ذلك بسهولة فهو ألم وحزن ومحنة أليمة يعيشها لبنان وتغوص فيها بيروت حاليا.