فنانو الصف الثاني.. رهان رابح للمنتجين والدراما أم لا؟

-الشناوي: النبوي لا يستطيع أن يكون بطلا بمفرده وسلامة تأخرت نجوميته وحسني قادم بقوة- سعد الدين: البطولة المطلقة نتيجة تراكم خبرات لسنوات ويستحقها النبوي وسلامة-موريس: النبوي ممثل كبير وسلامة اجتاز اختبارات عديدة وحسني وربيع عمرهم الفني قصير والرهان عليهم صعباأحمد حمدي:يقترب موسم رمضان

-الشناوي: النبوي لا يستطيع أن يكون بطلا بمفرده وسلامة تأخرت نجوميته وحسني قادم بقوة



– سعد الدين: البطولة المطلقة نتيجة تراكم خبرات لسنوات ويستحقها النبوي وسلامة

-موريس: النبوي ممثل كبير وسلامة اجتاز اختبارات عديدة وحسني وربيع عمرهم الفني قصير والرهان عليهم صعبا

أحمد حمدي:

يقترب موسم رمضان 2018 وقد بدأ الكثير من النجوم في تصوير مسلسلاتهم الايام الماضية، ومفاجئة هذا الموسم تقلد بعض الفنانين الذين شاركوا في المواسم السابقة في بعض الاعمال الدرامية كابطال ثانويين “صف ثاني” بوجودهم في رمضان 2018 كابطال لمسلسلات باسمهم لاول مرة في مشوارهم الفني مثل شريف سلامة بمسلسل الرؤية وأكرم حسني بمسلسل الوصية وعلي ربيع بمسلسل سك على أخواتك، ومنهم من عادت له البطولة بعد سنوات من تواجده كنجم مع بطل أو بطلة نسائية في اي مسلسل يقدمه مثل خالد النبوي بمسلسل منطقة محرمة.

فهل سيكون رهان المنتجين لهذه الاعمال على هؤلاء النجوم رابحا ام سيخسرون بسبب مغامرتهم بهذه الاسماء لاول مرة كابطال للمسلسلات التي سيتم تسويقها وبيعها باسمهم للقنوات الفضائية وهل سيؤثر وجودهم على موسم رمضان ام لا.

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول تقلد هؤلاء الفنانين لبطولة مسلسلات رمضان لاول مرة في مشوارهم الفني وتاثير ذلك على الدراما الرمضانية للعام الجديد..









الكوميديا بخير

يتحدث الناقد طارق الشناوي، فيقول إن الفنان أكرم حسني بدأ في التلامس مع الجمهور كنجم كوميدي قادم بقوة بمواصفات معينة ولم يكن مقتنعا به في البداية كممثل كوميدي وكان يراه مذيعا ناجحا فقط ويتم استثماره سينمائيا او دراميا لكن بعد تجربته العام الماضي في مسلسل ريح المدام بدأ يمتلك أدواته بشكل اكبر كممثل.

وأضاف أن الكوميديا العام الماضي لم تكن بخير وكانت خطوة ريح المدام اضافة حقيقية له ويمكن ان يحقق نجاحا في تجربته الاولى كبطل مسلسل .

وأشار الى ان شريف سلامة قدم ادوارا جيدة السنوات الماضية وكان له ترقب بتقديم بمساحات ابداعية بدرجة اكبر بكثير وكان يرى فيه مشروع نجما حقيقيا وقادما لكن منذ 7 سنوات ومع الاسف تعثرت خطواته الفنية وفقد الوهج والوميض الذي بدا به في حياته الفنية وبدا يعود بقوة الفترة الاخيرة ، لافتا ان الرهان عليه منذ سنوات فشل كنجم ولايمكن التاكيد على نجاحه في مسلسله كبطل لاول مرة لان نجوميته تاخرت فترة طويلة وقد يحقق نجاحا انما الارهاصات الاولى ليست في صالحه وتاخر كثيرا .

وأكد الشناوي ان خالد النبوي حالة فنية مختلفة عن اكرم حسني وشريف سلامة لانه بدا حياته الفنية كبطل مع اهم المخرجين صلاح ابو سيف في المواطن مصري ويوسف شاهين في المهاجر وحسين كمال في نحن لانزرع الشوك وهم ثلاثة مخرجين كبار لكنه لم يستطع ان يصبح نجم شباك او يعتمد عليه في البطولات المطلقة في التلفزيون مثل كريم عبد العزيز واحمد السقا واحمد عز ومحمد رمضان وعادل امام لكنه دائما يكون معه غطاء نسائي يتحمل مسؤولية تسويق المسلسل مثل هيفاء وهبي ومنة شلبي العام الماضي في مسلسل واحة الغروب .

وأشار الى ان مسلسله الذي كان سيقدمه لقصة حياة مصطفى محمود توقف بسبب مشاكل تسويقية للقنوات الفضائية وحينما قدم منذ عامين بطلا لمسلسل سبع ارواح لم ينتبه له الجمهور وحينما قدم مسلسللا مع هيفاء وهبي او منة شلبي حقق نجاحا مع الجمهور اي انه يجب ان يكون معه دائما مظلة جماهيرية ببطلة نسائية وبرغم فشله في تقديم نفسه بطلا مفردا في السينما او التلفزيون الا انه يصر على ذلك.

وتابع ان وجوده كبطل في اي عمل مشروط بوجود نجم معه مثل احمد السقا في فيلم الديلر حتى يتم مشاهدته والانتباه له ووجوده كبطل في رمضان 2018 محفوف بالمخاطر والخسائر كثيرا ومغامرة كبيرة للمنتج.

هبوط وصعود

أما الناقد أحمد سعد الدين يرى أن البطولة المطلقة لاي فنان يجب ان يصل لها بعد تراكم خبرات سنوات كثيرة في الفن وتمرس في اعمال وادوار فنية مميزة، سواء خالد النبوي أو شريف سلامة فهم يملكون خبرات ومشوار فني كبير في السينما والتلفزيون.

وأضاف ان نجاحهم كأبطال، يتوقف على عوامل عديدة اخرى لكن المشكلة الاكبر ان بعض المنتجين حينما يرى فنان معين حقق نجاحا وصدى في مسلسل معين يقوم بتقليده بطولة مسلسل باسمه مثل علي ربيع واوس اوس ابطال مسرح مصر مما ادى لصعودهم سريعا وهبوط نجوميتهم سريعا أيضا .

واشار سعد الدين ان البطولة المطلقة كانت تاخذ في الماضي بشكل هرمي لاي فنان مثلما كان يفعل قطاع الانتاج السنوات الماضية وليس مايحدث السنتين الاخيرتين ، مضيفا انه يرى ان شريف سلامة والنبوي يستحقون البطولة بعد تراكم خبراتهم انما النجاح وقبولهم لدى الجمهور شي اخر .

وتابع انه يجب ان يضع هؤلاء النجوم عدم تفردهم بالبطولة والتعامل في مسلسلاتهم الجديدة على هذا الاساس لان مسلسل ليالي الحلمية ضم ابطال كثيرين وحقق نجاحا ايضا ويجب ان ياخذوه نصب اعينهم لو ارادوا تحقيق نجاحا في رمضان القادم بااعمالهم الجديدة والتاثير في الموسم بشكل كبير .

تجارب خارجية





وتقول الناقدة ماجدة موريس إن الفنان أكرم حسني سيكون جديدا بالنسبة للجمهور في رمضان 2018 كبطلا لاول مرة ، مؤكدة ان خالد النبوي ممثل كبير سواء في السينما او التلفزيون بالاضافة لتجاربه خارج مصر واستحقاقه للبطولة جاء متاخرا كثيرا اما شريف سلامة فهو واحد من الممثلين الجدد المهمين في الدراما المصرية ولايمكن نسيان دوره في مسلسل حرب الجواسيس ومسلسل الخروج.

وأضافت أن اكرم حسني هو الغريب في الامر لانه ليس له خبرات في الدراما المصرية وانما عرفناه من خلال ستاند اب كوميدي وشخصيته الكوميدية في برامجه ولم يقدم سوى مسلسل واحد هاما العام الماضي وهو ريح المدام لكن راى المنتج انه يستحق البطولة هذا الموسم وسيكون رهانا صعبا بالنسبة له في رمضان 2018 .

وتابعت أن الكوميديا أصبحت مفتقدة بالنسبة للنجوم في رمضان باستثناء فناني مسرح مصر الذين أصبحوا ابطالا للاعمال الدرامية، وهذه كلها توابع للاعلانات وستاند اب كوميدي، متمنية أن تعود الكوميديا في الدراما المصرية ككوميديا الموقف وليس الحركة التي قدمها محمد سعد سنوات طويلة.

وأشارت موريس إلى أن الرهان بالنسبة للمنتجين على خالد النبوي كبطل لمسلسل في رمضان 2018 برغم فشله جماهيريا في أكثر من عمل، الا أنه يلقى قبولا لدى النقاد والمهتمين بالفن، ولن يقبل بتقديم أي دور لذلك الرهان عليه مختلفا، اما شريف سلامة فيحظى بقبول لدى الناس واجتاز اختبارات كثيرة السنين الماضية وحقق فيها نجاحا.





وقالت ان الرهان الحقيقي سيكون على اكرم حسني وعلي ربيع في الموسم الجديد لانهم لايملكون خبرات كبيرة ويتم تقديم مسلسلات كاملة بااسمهم وسيؤثر ذلك بالتاكيد على الدراما في رمضان لو قدموا اعمالا جيدة حقيقة وخالد النبوي يحتاج لكسب قاعدة جماهيرية اكبر في رمضان القادم.