فنانو الصف الثاني أبطالا في نهاية 2023 .. تصعيد مهم لصناعة الدراما

قررت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تقديم أكثر من عمل فني تليفزيوني مع نهاية عام 2023 ، يقوم ببطولتهم فنانين من الصف الثاني بالوسط الفني كما هو معروف ، وهي مسلسلات ” صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، ويشاركها كوكبة من الفنانين ، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

ومسلسل ” ورق التوت” للفنان شريف سلامة، ويشاركه كوكبة من الفنانين أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد على، جمال عبدالناصر، نور النبوي، سلوى محمد على. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

وكذلك مسلسل ” الوصفة السحرية، بطولة اسلام جمال ، إخراج خيري سالم، ومنتج فني عامر عبد العاطي، تأليف ورشة هاني سرحان .

فايزة هنداوي :بات حتما تصعيد وجوه أخرى للبطولة كل فترة في الدراما

أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن حنان مطاوع قدمت مسلسلات السنين الأخيرة كبطلة حتى لو كانت من الصف الثاني ، لكن من الطبيعي أن يتم تصدير فنانين أبطال آخرين غير الوجوه التي اعتاد الجمهور رؤيتها دائما في معظم المسلسلات التليفزيونية كأبطال لها .

ونوهت إلى أن هناك نجوما من الصف الأول كثيرين يقررون الاعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسلات تليفزيونية معينة ، فهل من الطبيعي أن تتوقف عجلة الانتاج الدرامي بتوقفهم أم أنه بات حتما تصعيد وجوه أخرى للبطولة كل فترة في الدراما .

وأشارت إلى إسلام جمال وحنان مطاوع وشريف سلامة وغيرهم ، فيمكن أن يحققوا بمسلسلاتهم مشاهدة كبيرة مثل النجوم الكبار.

خيرية البشلاوي : شريف سلامة أو حنان مطاوع شاركن في مسلسلات تليفزيونية كثيرة في مسيرتهما الفنية

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي إنها مع التجريب وتقديم أسماء فنية جديدة دائما ، وليس الاكتفاء والاعتماد على تشغيل أسماء بعينها طيلة الوقت .

وشددت على هؤلاء الفنانين سواء شريف سلامة أو حنان مطاوع شاركن في مسلسلات تليفزيونية كثيرة في مسيرتهما الفنية ، وحققا نجاحات كبيرة حتى لو لم يكونا أبطالا لتلك المسلسلات التليفزيونية .

قالت أيضا إننا سنحكم على تجاربهم الفنية الجديدة كـأبطال الأيام القادمة ، لاسيما أن هناك ممثلين ايطاليين يعملون لأول مرة ويحصلون على أوسكار برغم تعاونهم مع مخرجين لأول مرة .

نادر عدلي : هذه المسلسلات أبطالها ليسوا نجوم شباك في الدراما أو السينما

بينما يرى الناقد الفني نادر عدلي أن هذه المسلسلات تعرض حاليا مع نهاية عام 2023 ، لكونها بمثابة تقفيل الموسم الدرامي هذا العام واستعدادا للموسم الأضخم انتاجيا والأهم وهو موسم شهر رمضان القادم .

ولفت إلى أن هذه المسلسلات أبطالها ليسوا نجوم شباك في الدراما أو السينما ، لذلك تكون مسلسلاتهم أقل من المتوسط انتاجيا سواء من ناحية الأجور أو تكلفة الانتاج لهذه المسلسلات .

وتابع قائلا إن الموسم الدرامي المكلف إنتاجيا يكون بدراما شهر رمضان ، ويتم الانفاق على أعماله الدرامية بصورة ملحوظة ، من أجل جذب الجمهور لهذه المسلسلات التي تضم نجوما كبار في السوق الدرامي سنويا .