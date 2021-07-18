فنانون يوضحون أسباب وجود الكوميديا في السينما وغيابها عن الدراما

نرصد في هذا التقرير الأسباب وراء غياب الكوميديا عن الدراما التليفزيونية مع استمرارها بقوة في السينما

رغم وجود الافلام السينمائية الكوميدية بقوة خلال السنتين الاخيريتين، ونجاحها بصورة كبيرة مع الجمهور، فإن هذه الكوميديا لم تعد ناجحة في الدراما التليفزيونية مقارنة بنظيرتها السينما.

وظهر ذلك في الأعمال الكوميدية التي عرضت للجمهور ولم تحقق أي نجاح، باستثناء مسلسل 100 وش الذي قدمته الفنانة نيلي كريم منذ عامين، وحقق نجاحا كبيرا وشاركت فيه الفنانة سلوى محمد علي وكوكبة اخرى من الفنانين .

نرصد في هذا التقرير الاسباب وراء غياب الكوميديا عن الدراما التليفزيونية مع استمرارها بقوة في السينما.

سلوى محمد علي: الأساس في العمل الكوميدي الإيقاع ودرجة المحافظة عليه

ترى الفنانة سلوى محمد علي أن عدم وجود دراما ناجحة خلال السنتين الأخيرتين مقارنة بالسينما، يرجع لأن المسلسل مكون من 30 حلقة، وذلك يحتاج لموضوعات تتناسب مع عدد هذه الحلقات لتقديمها.

وأشارت إلى أنه للأسف المؤلفون في الدراما يقدمون مسلسلات كوميدية لا تحتاج سوى 7 حلقات فقط ، في حين يقدمها المؤلف خلال 30 حلقة، فيشعر المشاهدون بأن هناك أحداثًا لا تستحق هذه الحلقات، أبدا فيفشل العمل الفني.

وتابعت قائلة ان الكوميديا ليست سهلة في تقديمها وكتابتها، فمثلًا مسلسل 100 وش، كان يستحق أن يقدم في 30 حلقة؛ لذلك لم يشعر الجمهور بأن إيقاعه اختل، أو أصبح بطيئًا نوعًا ما.

ونوهت أيضًا بأن الأهم والأساس في الكوميديا هو الإيقاع ودرجة المحافظة عليه في أحداث المسلسل، إنما السينما فمدة الفيلم لا تتجاوز ساعتين؛ لذلك لن يشعر المشاهد ببطء في الايقاع مثل التلفزيون.

فايزة هنداوي: كتاب الدراما عليهم إعادة حساباتهم في تقديم مسلسلات كوميدية مختلفة

وعلقت الناقدة فايزة هنداوي أن سبب فشل الاعمال الكوميدية في التلفزيون مقارنة بالسينما يرجع ، لان مؤلفي الدراما يستسهلون في كتابة العمل الدرامي وذلك حدث في مسلسل رجالة البيت لاكرم حسني واحمد فهمي الذي فشل بدرجة كبيرة منذ سنوات .

وأكدت أن الدراما الكوميدية أصعب بكثير من السينما الكوميدية ، لان الاخيرة مدتها اقصر بكثير في العرض ، بالاضافة ان المنصات الرقمية عرضت مسلسلات كوميدية ناجحة مؤخرا مثل اللعبة واسعاف يونس وغيرها ، وذلك كله يرجع لان مؤلفي هذه الاعمال استطاعوا ان يفكوا شفرة العمل الكوميدي الذي يحتاجه الجمهور المقبل على هذه المنصات الحديثة .

واستطردت ان كتاب الدراما عليهم اعادة حساباتهم في تقديم مسلسلات كوميدية بمواصفات مختلفة عما قدم سابقا حتى تعود الكوميديا بقوة في التلفزيون مثلما كانت موجودة منذ سنوات طويلة ، وكما هي عليه حاليا في السينما توجد افلام سينمائية ناجحة لكريم عبد العزيز ويتفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة ويتحقق ايرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية.