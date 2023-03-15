فنانون يشاركون كضيوف شرف فى مسلسل الأطفال «يحيى وكنوز 2» خلال رمضان

يشارك فنانون كضيوف شرف في مسلسل “التحريك” للأطفال يحيى وكنوز الجزء الثاني الذي سيعرض على شاشة dmc في شهر رمضان هذا العام، بعد تحقيق الجزء الأول للعمل نجاحا كبيرا رمضان 2022 وإشادة الجمهور به.

ومن هؤلاء الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف بالجزء الثاني ليحيى وكنوز ، الفنان خالد سليم في دور الملك خفرع، وأحمد صلاح حسني “حاكم الإقليم بيبي نخت”، ويجسد إسلام جمال دور الملك رمسيس الثاني، والنجم أحمد العوضي في دور الملك امنمحات، وخالد الذهبي في دور الملك مينا، ومحمد عبد الجواد في دور الملك سنفرو، يحيي وكنوز من تأليف محمد عدلي وإخراج محمد عيد.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني الطفل إياد يحيى في دور يحيى، وبثينة هاني في دور كنوز، وعصام السقا في دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسي في دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامي مغاوري في دور عم حسني.

تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، ويشارك به مجموعة من الفنانين منهم: علاء مرسى وسامى مغاورى وعصام السقا، وفنانون آخرون سيتم الكشف عنهم خلال البرومو الذى يطرح خلال أيام قليلة.

وكانت عالمة الآثار المصرية المرموقة مونيكا حنا، قد أشادت بمسلسل “يحيى وكنوز” في العام الماضي، مؤكدة أنها للمرة الأولى تشاهد عملًا عن الحضارة المصرية القديمة، يتسم بالدقة التاريخية والمعالجة الدرامية التي تحمل قدرًا كبيرًا من المتعة الفنية.

العمل يستعرض الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبر عدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

شارك في الجزء الأول من مسلسل “يحيى وكنوز” الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنانون: ياسر جلال وأحمد السقا وإسعاد يونس وأحمد العوضي وأشرف عبد الباقي وعلاء مرسي وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم.