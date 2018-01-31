فنانون يتناولون دور الفن التشكيلي في القوى الناعمة

علي راشد شهدت قاعة "عبد الرحمن الشرقاوي" بالمعرض ندوة بعنوان “الفن التشكيلي والقوى الناعمة"، شارك فيها الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، والناقد والفنان التشكيلي الدكتور عز الدين نجيب، وأدارها الفنان التشكيلي إبراهيم حنيطر. وقال الدكتور أحمد نوار إن الفن التشكيلي…

علي راشد

شهدت قاعة “عبد الرحمن الشرقاوي” بالمعرض ندوة بعنوان “الفن التشكيلي والقوى الناعمة”، شارك فيها الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، والناقد والفنان التشكيلي الدكتور عز الدين نجيب، وأدارها الفنان التشكيلي إبراهيم حنيطر.

وقال الدكتور أحمد نوار إن الفن التشكيلي في مصر ظل بخير ومزدهرًا للغاية منذ أكثر من قرن، فهو اللغة التي نقلت خلاصة الحضارة الإنسانية، عبر التاريخ،للأجيال المتعاقبة حتى الآن من خلال الجداريات والصورة والنحت وإلى آخره من الفنون التشكيلية.

وأضاف نوار أن الفن التشكيلي في أزمة كبيرة الآن، من حيث التأثير على أرض الواقع، وتتلخص الأزمة في إدارة الفنون التشكيلية داخل مؤسسات وزارة الثقافة المصرية، بالإضافة الى عدم احترام الثوابت، حيث نجد أن القيادات في وزارة الثقافة لا يواصلون العمل على ما سبق عند تقلد منصب قطاع الفنون التشكيلية، بل يهدم كل منهم ما بناه سلفه.

وانتقد نوار الإعلام المصري، ووصف موقفه من الفنون التشكيلية بـ “الجريمة”، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام لم تخصص جزءًا من برامجها للفنون التشكيلية، بل ذهبت للرياضة والترفيه وغيرها من الأشياء التي من الممكن ألا تكون مجدية للمشاهد.

وتابع أن هناك جماعات متطرفة داخل الوطن تنكل بالفن التشكيلي، بالإضافة الى غياب الرقابة داخل الدولة، التي تسببت في الاعتداء على العديد من الثوابت لقطاع الفنون الثقافية.

ووجه نوار رسالة الى وزيرة الثقافة بخصوص إلغاء بعض المشاريع الهامة التي تخص قطاع الفنون التشكيلية، من بينها مشروع “اتوبيس الفنون” الذي كان ينقل الأطفال من محافظات مصر الى القاهرة، ويقيم لهم ورش للفنون لهم لتثقيفهم بالفنون المختلفة، ولا نعرف لماذا الغي هذا المشروع.

وأكد نوار أن التعليم عليه دور هام في إحياء تأثير الفنون التشكيلية، وجعله من الأولويات بالنسبة للطلاب، ولكن هذا الشق مهمل داخل وزارة التربية والتعليم، وهذا ما يحزننا جميعا، وما نشهده في الفنون هو انحدار بمعنى الكلمة، فلا يوجد أي مدرس داخل المدارس يصلح لتدريس مادة الرسم.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عز الدين نجيبإن أزمة قطاع الفنون التشكيلية تتمثل في غياب السياسة الثقافية، والتي تتمحور في وجود مشروع قومي يوحد كل قطاعات الثقافة على هدف واحد.

وأضاف نجيب: لا بعد أن نعرف كيف نجحنا في الماضي ثم فشلنا الآن، حتى نصل الى نقطة ارتكاز، نستطيع من خلالها خلق سياسة ثقافية صحيحة، قائمة على النظر للثقافة على أنها عنصر أساسي من عناصر التنمية، وجزء هام من بناء الانسان، وليست مجرد “ديكور” أو مظاهر.

وتابع: ساهم ثروت عكاشة في خلق هذه السياسة عندما كان وزيرا للثقافة في الستينيات، حينما أنشأ الثقافة الجماهيرية، التي كانت تهدف الى بناء الإنسان، وحول اسم “قصور الثقافة”، آنذاك،إلى “بيوت الثقافة”، لكسر الحاجز مع المواطن البسيط، ووقتها ساهمت الثقافة في بناء الإنسان وتعليمه حرفا وتنمية مهاراته في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن قصور الثقافة استطاعت أن تضم قيادات في الفن والأدب والشعر والمسرح، ونظمت قوافل ثقافية تغلغلت في شرايين القرى النائية في محافظات مصر، وولدت، وقتها، حالة من الثقافة الشعبية الواسعة، تعتمد على المواهب التي تفرزها تلك القرى، ولكن افتقدنا بعد وفاة عبد الناصر هذه الثقافة الجماهرية بعد أن توجهت الدولة إلى عصر الانفتاح.