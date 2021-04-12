فنانون يتنافسون على شعبية الشارع في كواليس مسلسلات رمضان ..«موسى» و«النمر» الأبرز

بإبراز التفاف الكثير من محبينهم حولهم لالتقاط صور تذكارية معهم أثناء التصوير في إحدى الأماكن .

حالة مختلفة يقوم بعض الفنانين بتصديرها للجمهور على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء تصوير مسلسلاتهم التي يشاركون بها في السباق الرمضاني القادم الذي سيبدأ خلال الساعات القادمة.

ووفق الرصد، يقوم فنانون أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسلهم الرمضاني بنشر فيديوهات تظهر شعبيتهم الكبيرة في الشارع المصري بالتفاف الكثير من محبينهم حولهم لالتقاط صور تذكارية معهم أثناء التصوير في إحدى الأماكن .

فقام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له أثناء تصوير مسلسله موسى الرمضاني وهو يقبل يد إحدى الفتيات في الإسكندرية وكذلك التفاف كثير من الأشخاص حوله.

والأمر ذاته فعله الفنان محمد عادل إمام أثناء تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني النمر بالتفاف الجمهور حوله وإبراز شعبيته الجارفة في الشارع المصري.

أحمد سعد الدين : تصرفات تجذب المشاهد لهم وبدأها محمد رمضان منذ سنوات

علق الناقد الفني أحمد سعد الدين فقال : هذه الظاهرة بدأها الفنان محمد رمضان منذ سنوات للفت الانظار له على السوشيال ميديا بانه يملك شعبية كبيرة وتصدير نفسه انه نمبر 1 في الوسط الفني وحقيقة استطاع النجاح في ذلك .

ويضيف أن محمد عادل إمام وفنانين آخرين حاولوا تقليده فيما يفعله ، وقيامهم اثناء تصوير أعمالهم الفنية بلفت النظر أنهم يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع المصري .

وأشار إلى أن هذه التصرفات التي يقوم بتصديرها بعض الفنانين قبل عرض مسلسلاتهم الرمضانية ، من أجل جذب المشاهد لهم مقارنة بفنانين آخرين وتاتي هذه التصرفات في صالحهم حيث تحقق لهم انتشارا على السوشيال ميديا بدرجة معينة مما تجعل الكثيرين ينتظرون عرض مسلسلاتهم الرمضانية على القنوات الفضائية .

أميرة نايف : يضيفون لأنفسهم ويبروزون نجوميتهم في الشارع

بدورها قالت الفنانة أميرة نايف: “ما يقوم به هؤلاء الفنانين شيئا يضيف لهم لانهم يحاولون بروزة انفسهم فنيا بصورة اكبر من غيرهم على حساباتهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة”.

وأضافت أنهم يحاولون لفت أنظار المشاهد لهم قبل العرض الرمضاني بهذه التصرفات ، وذلك ليس شيئا سلبيا منهم أبدا حيث أن ذلك يؤدي لإكسابهم شهرة وانتشارا أكبر من غيرهم بالطبع .

ولفتت نايف إلى إنهم يحاولون الاهتمام بدرجة كبيرة بإبراز شعبيتهم في الشارع ومدى التفاف الجمهور حولهم أثناء تواجدهم في أي مكان في تصوير مسلسلاتهم ، وذلك شيئا مميزا وليس فيه عيبا أو أزمة .