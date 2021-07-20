فنانون يتضامنون مع أشرف زكي بعد تطاول الحويني عليه

أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر أنه سيقاضي حاتم الحويني، نجل الداعية الإسلامي المعروف أبو إسحاق الحويني بعدما هاجمه بسبب قرار النقابة ضد الفنانة حلا شيحة، التي تبرأت من فيلمها “مش أنا”.

وتطاول حاتم الحويني على أشرف زكي بعد تصريحاته الأخيرة وهجومه على الفنانة حلا شيحة بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، واصفا النقيب بعبارة “أنت ديوث”، وكتب حاتم الحويني عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلا: “أهل بيتك كما يقول الناس يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمى الفن الهابط الساقط السافل”.

وتابع: “يا دكتور أشرف أنت تسمي في وصف الشرع ديوث أي الذي لا يغار على أهله فيترك زوجته تخرج شبه عارية وبين أحضان الممثلين مع القبلات قابعة، وحلا شيحة، وإن سقطت في مستنقع الفجور مرة أخرى إلا أننا نرى أن نفسها اللوامة في طريق الانتصار على نفسها الأمارة بالسوء أعانها الله وثبّتها، والسقوط ليس عيبا، إنما العيب المكوث في هذا السقوط الذي فيه غضب الرب سبحانه”.

واختتم هجومه: “انت أكملت الـ60 سنة وقد قال الرسول: “أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة” أي أعطاه فرص كثيرة للتوبة، فأنصحك أن تتدارك ما اقترفته يداك بالتوية، والله رحيم ودود يقبل ويغفر”.

بطرس دانيال: تضامن الفنانين مع نقيب الممثلين موقف محترم وما فعله الحويني مسيئا

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما لـ”المال” إن ما تعرض له نقيب الممثلين أشرف زكي من حاتم الحويني بالسب وووصفه بألفاظ نابية على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، يرجع لأن الحويني يحاول فرض رؤيته وفكره على الوسط الفني والجمهور بأن الفن حرام وحينما حاول نقيب الممثلين الدفاع عن مهنته وعدم تحريمه وصفه الحويني بـ” ديوث” وهو لفظ لا يصح أبدا.

وتابع أنه شيئ طبيعي أن يتم مهاجمة أِشرف زكي من هذه الجماعات والأشخاص، الذين يحرمون الفن خاصة بعد موقف النقيب من أزمة الفنانة حلا شيحة التي أثيرت مؤخرا على السوشيال ميديا وإعلانه عدم وجودها في النقابة بعد تصريحاتها بأن الفن حرام وتبرؤها من فيلم “مش أنا” الذي شاركت فيه تامر حسني.

واضاف دانيال أن الهجوم من بعض الأشخاص على طريقة الحويني لا يصح أبدا، ويمكن أن نتناقش بهدوء ونطرح أفكارنا المختلفة لكن بدون تجريح أو سب أو ألفاظ نابية، وتضامن الفنانين مع أشرف زكي موقف محترم جدا يحسب للفن المصري والفنانين المصريين.

سلوى محمد علي: تعرضت لهجوم من هذه التيارات سابقا وتحاول العودة بنا للوراء

بينما كشفت الفنانة سلوى محمد علي أنها تعرضت لمثل هذا الهجوم سابقا مثل نقيب الممثلين أشرف زكي من بعض اللجان الإلكترونية حينما كانت تحضر عزاء زوجها المخرج محسن حلمي، وكانت ترتدي شالا أبيض على كتفها فتم الهجوم عليها وقتها بضراوة بأنها لا تحترم عزاء زوجها وانتقادها بصورة لاذعة.

واكدت سلوى أن سب نقيب الممثلين بلفظ خارج من حاتم الحويني شيئ مسيئ للفنانين المصريين وللفن المصري عامة، مضيفة: “إننا جميعا ننتمي لهذه النقابة والنقيب يمثلنا وهذه التيارات الظلامية تحاول العودة بنا للوراء بعد التطور والتقدم الذي شهدته البلاد السنوات الماضية”.

وتابعت أن هذه الجماعات تطلق مسميات غريبة مثل الأوثان على التماثيل وغيرها، ولديهم فكر غريب في حياتهم ويحاولون العودة بنا للوراء، ويحرمون الفنون.