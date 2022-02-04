فنانون يتحدثون لـ«المال» عن المخرج المسرحي جلال الشرقاوي بعد رحيله بكورونا

رحل عن عالمنا الساعات الماضية المخرج المسرحي القدير جلال الشرقاوي نتيجة تأثره بوباء كورونا الفترة الماضية، حيث قدم الشرقاوي مشوارا كبيرا في المسرح، فأخرج وأنتج للمسرح أكثر من ٥٠ عملا، وشارك في تمثيل ٩٠ عمل تلفزيوني وإذاعي، إلى جانب التأليف من أعماله المسرحية المهمة الجنزير، دستور يا اسيادنا، عطية الارهابية،ع الرصيف، الأنون وسيادته، راقصة قطاع عام، الجوكر، انهم يقتلون الحمير، ومدرسة المشاغبين، الفن العظيم بتمويل أصحابه فقط.

شغل الراحل خلال مشواره الفني عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية سنوات 1975 و 1979، وهو أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

من أهم مسرحياته التى أخرجها “مدرسة المشاغبين، دنيا حبيتى، دنيا أراجوزات، كوتش، أنا متفاءل تصور، حودة كرامه، أشطة وعسل، الجنزير، بحبك يا مجرم، عطية الإرهابية”.

ناصر سيف: كان مهتما بمناقشة قضايا سابقة للزمن في مسرحياته التي يقدمها للجمهور

قال الفنان ناصر سيف للمال أن الراحل جلال الشرقاوي كان أحد اعمدة المسرح المصري ومدرسا بمعهد الفنون المسرحية وقت دراسته ، لافتا انه كان بجانب الراحلان كرم مطاوع وسعد أردش كمحاضرين في المعهد وكانوا الثلاثة أهرامات حقيقية في التدريس والمسرح والفن.

وتابع قائلا جلال الشرقاوي كان المخرج المسرحي الوحيد الذي أسس أيدولوجية خاصة به في المسرح.

ولفت أيضا الى ان الراحل كان بجانب اخراجه للاعمال المسرحية العديدة لسنوات ، مثقفا جدا وموهوبا في التمثيل ، مؤكدا كان هرما فنيا حقيقة.

نهال عنبر: جلال الشرقاوي كان مخرجا مسرحيا مهما وكبيرا ومنتجا واداريا ناجحا أيضا

وأعربت الفنانة نهال عنبر فقالت : ان الفنان والمخرج القدير جلال الشرقاوي كان استاذا كبيرا وعظيما وللاسف كانت حالته الصحية تحسنت مؤخرا لكن حدثت له مضاعفات صحية وهذا قدر الله في النهاية .

وأكدت انه كان قيمة وقامة فنية كبيرة حقيقة ، موضحة أن الانسان حينما يصل لمرحلة من التعب الشديد الذي يتألم منه كثيرا فرحمة ربنا وقتها تكون أفضل له حتى لايتعذب أكثر .

واستطردت قائلة جلال الشرقاوي كان مخرجا مسرحيا مهما وكبيرا ومنتجا واداريا ناجحا أيضا ، لاسيما انه كان في الثلاثة مجالات رائعا ، وبالنسبة له كممثل قدم أدوار بسيطة لكنها كانت جيدة وأضافت له فنيا فليس المهم أن يقدم الفنان دورا كبيرا في العمل الفني الأهم أن يكون مؤثرا وله بصمة خلال المسلسل او الفيلم السينمائي ، وذلك ماكان يقدمه في التمثيل حتى لو لم يكن بطلا .

حسن عبدالفتاح: عملت معه في مسرحية “أمسك حكومة” وتعلمت منه أشياء كثيرة

وعلق الفنان حسن عبد الفتاح فقال : تعاونت مع المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي منذ سنين طويلة في مسرحية بعنوان” أمسك حكومة ” وتعلمت منه أشياء كثيرة وقتها على المستوى الفني .

وعن ما يردد أن الراحل كان يتعامل بشكل عصبي نوعا ما في كواليس المسرح وأعماله الفنية ، أكد عبد الفتاح أنه بالفعل كان يشعر بهذه العبية أحيانا من الشرقاوي .

ولفت إلى أنه كان يتأقلم مع هذا الأسلوب في أيام قليلة بعد اندماجه في المسرح معه ، لكنه لاينسى أنه عمل مع أستاذ كبير حقا في المسرح في يوم من الأيام .

محمود قاسم: كان رجلا مبدعا ومسرحياته ضد التيار في الدولة ومنتقدا لاذعا في أعماله

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن جلال الشرقاوي كان رجلا مبدعا وخرجا راقيا ومستنيرا وصاحب صوت مميز للغاية في التمثيل والاذاعة ، بالاضافة لتنوعه بين الكتابة والاخراج والتمثيل والاذاعة ولم يتوقف عن العمل طيلة حياته حتى فترة مرضه .

وأكد أنه يكفي انه اسس مسرح جلال الشرقاوي وقدم مسرحيات شهيرة منها مدرسة المشاغبين بالاضافة لاعماله الفنية السياسية سواء التي كانت من اخراجه او تقديمه ، وكانت مسرحياته ضد التيار في الدولة ومنتقدا للاخطاء الموجودة.