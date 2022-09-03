فنانون ونقاد ينعون علي عبد الخالق: من أهم مخرجي السينما المصرية وكان راقيا ومحبا للممثلين

رحل عن عالمنا الساعات الأخيرة المخرج السينمائي القدير علي عبد الخالق بعد صراعه مع مرض السرطان طيلة الفترة السابقة ، بعد أن قدم مشوارا فنيا مميزا بأفلام مازال يتذكرها الجمهور حتى الآن ، أبرزها ” أغنية على الممر” للأديب علي سالم وحقق به نجاحا كبيرا وحصد جوائز دولية به من مهرجانات كارلو فيفاري ومهرجان طشقند السينمائي أيضا.

وقدم في أوائل فترة الثمانينيات أفلاما رائعة مثل الكيف عام 85 والعار عام 82 وجري الوحوش عام 87 والبيضة والحجر عام 90 ، بعد أن شكل مع الكاتب محمود أبو زيد ثنائيا فنيا ناجحا في تلك الفترة الزمنية ، ومع بداية فترة الألفية بدأ في تقديم بعض المسلسلات التليفزيونية الناجحة مثل نجمة الجماهير عام 2003 والبوابة الثانية عام 2009 وكان آخر عمل فني قدمه للجمهور على الشاشة.

أحمد عاطف : كان صاحب التزام وطني وقدم أفلاما سينمائية رائعة

وقال الناقد السينمائي والمخرج أحمد عاطف يعتبر المخرج صاحب الالتزام الوطني الحقيقي ، وكان فيلمه أغنية على الممر من أروع ما قدم وكانت في فترة زمنية مهمة لمصر تقديم فيلم بهذه النوعية.

وأضاف في حديثه للمال ، أن علي عبد الخالق قدم بعد ذلك رباعية الأفلام الرائعة رجي الوحوش والكيف والعار والبيضة والحجر ، التي عبرت عن اختلال القيم واختلافها وانهيار الأسرة المصرية والزنوح ناحية المال والتمسح بظاهر الدين ، واستطاع التعبير عن ذلك مع الكاتب محمود أبو زيد في فترة معينة بعد أن شكلا ثنائيا ناجحا فنيا وسينمائيا.

واستطاع أن يوظف في عمله الفني نجمات كثيرة مثل نبيلة عبيد أن تدخل في أفكاره وتعبر عنها بأعمال فنية كثيرة.

وتابع قائلا إن ابتعاده عن السوق منذ عام 2009 ، لأن السينما اختلفت تماما منذ تلك الفترة والنجوم الذين ظهروا معه تغيروا وطبيعي أن يكون لأي مخرج لحظات تألق ولمعان وتوهج وهو امتلك هذه الفترة بكل ما فيها ولمع وتألق بأعمال سينمائية مهمة.

أشرف صقر : كان على المستوى الشخصي إنسانا محترما وطيبا

وأعرب المنتج الفني أشرف صقر أن المخرج علي عبد الخالق شكل مع الكاتب محمود أبو زيد دويتو رائع حقيقة.

ويضيف أنه كان يشبه المخرج عاطف الطيب من حيث تقديم مدرسة الواقعية في الإخراج ، موضحا أنه كان مكتشفا لنجوم كثيرين وأعطى فرصة كبيرة لفنانات للظهور للجمهور مثل عبير صبري وغيرها .

وأكد صقر أنه كان على المستوى الشخصي إنسانا محترما وطيبا ، وخسارة ابتعاده عن الساحة الفنية السنين الماضية .

أحمد سعد الدين : من أهم مخرجي السينما المصرية خلال الـ 50 عاما الماضية

وأوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الراحل يعتبر من أهم مخرجي السينما المصرية خلال الـ 50 عاما الماضية ، وقدم أفلاما سينمائية من أروع 100 فيلم سينمائي مصري ، وقدم العديد من الأفلام الوطنية المهمة مثل أغنية على الممر ويوم الكرامة واعدام ميت وبئر الخيانة.

وتابع قائلا أن مسلسلاته التليفزيونية التي قدمها حققت نجاحا وقت عرضها ، وكان انسان طيب وابتعد عن السوق السنين الأخيرة منذ عام 2011 بدخول شباب السينما مجال الدراما التليفزيونية وكذلك تغير شكل الإنتاج الفني منذ تلك الفترة الذي أصبح يهتم أن يكون المخرج مجرد منفذ وذلك لا يمكن أن يحدث مع مخرجين مثل علي عبد الخالق وداوود عبد السيد وغيرهم أن يتم إملاء شروط عليهم من أبطال العمل الفني والمنتجين .

وأضاف سعد الدين أن علي عبد الخالق حقق بصمة سينمائية كبيرة مع محمود أبو زيد وقدما معا أعمال سينمائية ستظل باقية في الذاكرة والوجدان لسنين طويلة .

نهال عنبر : كان محب للممثل ولأنسى عملي معه في نجمة الجماهير

أما الفنانة عنبر فقالت عن علي عبد الخالق إنه كان مخرجا يحب الممثل الذي عمل معه داخل الاستوديو و” لوكيشين” ، وكان إنسانا راقيا في تعامله وصديق مقرب لها على المستوى الشخصي .

وأردفت كل أعماله الفنية التي قدمها تركت بصمة كبيرة مع الجمهور المصري والعربي ، سواء أفلامه السينمائية أو المسلسلات التليفزيونية .

وأكدت للمال أن مسلسل نجمة الجماهير الذي تعاونت فيه مع الراحل ، كان من أمتع الأدوار التي قدمتها فنيا للجمهور على الشاشة الصغيرة ، وكان عملا دراميا ناجحا في ذلك الوقت .