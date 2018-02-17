فنانون ومثقفون فى مؤتمر لدعم السيسي.. غدًا بالإسكندرية

أحمد حمدي يشارك عدد كبير من رموز الفن والسياسة والثقافة والإعلام فى المؤتمر الثاني الذي تقيمه حملة "أنت الامل" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسة ثانية. وقال محمد عبد الحليم رئيس الحملة إن الحملة ستقيم احتفالية ضخمة غدًا الأحد بالإسكندرية في إطار فعاليات حملة "أنت الأمل" على مستوى الج

أحمد حمدي



يشارك عدد كبير من رموز الفن والسياسة والثقافة والإعلام فى المؤتمر الثاني الذي تقيمه حملة “أنت الامل” لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسة ثانية.

وقال محمد عبد الحليم رئيس الحملة إن الحملة ستقيم احتفالية ضخمة غدًا الأحد بالإسكندرية في إطار فعاليات حملة “أنت الأمل” على مستوى الجمهورية لدعم الرئيس السيسي وإيمانًا بضرورة استمراره لفترة رئاسة ثانية بعد ما حققه من نجاحات كبيرة خلال فترة رئاسته الأولى فى شتى المجالات.

وأضاف عبد الحليم إن الاحتفالية سيحضرها عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والثقافة والاعلام على رأسهم د. مصطفي الفقي والفنان سمير صبري والفنان طارق الدسوقى والفنان مصطفى قمر والشاعر عماد حسن والشاعر عبدالله حسن والإعلامية بوسي شلبى والذين يشكلون القوة الناعمة المصرية الضاربة التي لها اهميتها وقوتها في مصر ويظهر دورها دائما في الاوقات التي تحتاجها الدولة فيه .

وأضافت الاعلامية خديجة حمودة التي تتولى الاشراف على تنظيم المؤتمر بالاسكندرية ان الاحتفالية تتضمن فقرات متنوعة للتفاعل مع المواطنين الى جانب حفل فنى يتخلله تقديم مجموعة من الأغانى الوطنية يقدمها فنانوا فرقة الموسيقى العربية .

الجدير بالذكر أن حملة “أنت الأمل” هى حملة شعبية يشرف عليها اللواء د. سمير فرج وتستهدف فى المقام الأول نشر الوعى السياسى بين المواطنين؛ لحثهم على ضرورة المشاركة السياسية والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ورفض دعوات البعض بمقاطعة الانتخابات من أجل تقديم صورة حضارية للعالم عن الشعب المصرى الذى يعى جيداً ضرورة استكمال ما بدأه الرئيس السيسى من مشروعات تنموية على مدى السنوات الاربع الماضية فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

ويقام مؤتمر محافظة الاسكندرية بالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات غير الحكومية ويتولى مهمة التنسيق العام للمؤتمر بالاسكندرية المهندس عوف همام ويشارك فيه النائب كمال أحمد والدكتور طارق القيعى.