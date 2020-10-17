فنانون : محمود ياسين كان فتى أحلام السبعينيات وناجحا في كل الأدوار

رحل بعد رحلة عطاء فني كبيرة قدم فيها العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور المصري والعربي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما، بعد رحلة عطاء فني كبيرة قدم فيها العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور المصري والعربي، وجعلته يحتل بها مكانة مميزة بين أبناء جيله الفني الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبد العزيز، وحسين فهمي، وعادل إمام وغيرهم.

وقدم في السينما من الأعمال المميزة “افواه وارانب” و” الرصاصة لاتزال في جيبي” وغيرها ، وفي التلفزيون ” سوق العصر” و” العصيان”.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد والفنانين في الراحل محمود ياسين، على المستويين الفني والإنساني.

محمود قاسم: كان معبود الجماهير وفتى أحلام الفتيات في السبعينيات

قال الناقد الفني محمود قاسم إنه كان معبود الجماهير في الفترة التي كان ينمو فيها أوائل السبعينات، والتي كان فيها عسكريا في أفلامه مثله حينما كان يذهب للجيش، وكان العاشق الرومانسي أيضا في السينما كان فتى أحلام الفتيات.

وأضاف أن الشباب مثله كانوا يتمنون ان يكونون مثله في ملابسه والموضة التي كان يظهر بها ، وكان صوته مميزا وعمل مع أهم المخرجين في السبيعنات مثل كمال الشيخ وصلاح ابو سيف وحسام الدين مصطفى ونادر جلال.

وتابع كل ممثلة قديمة أو حديثة كانت تتمنى ان تتعاون معه مثل نجلاء فتحي قدمت حوالي 20 فيلما ، وشادية قدمت معه 4 افلام وفاتن حمامة ونادية لطفي وبرلنتي عبد الحميد ، ومن الجيل الحديث سهير رمزي ومديحة كامل فهو استطاع ملأ السينما ، وعمل بشكل جديد مع الجيل الجديد مثل عادل امام واحمد زكي ومحمود عبد العزيز.

وأشار إلى أنه كان نجما في الإذاعة وكل المسلسلات الإذاعية في رمضان سنويا كان بطلا لها، وقدم مسلسلات كثيرة مثل افواه وارانب مع فاتن حمامة ومسلسل ” كفر نعمت ” ومع شادية ” الشك ياحبيبي” ومع مديحة كامل ” لست شيطانا ولا ملاكا ” و” عاشت بين اصابعه”.

وقدم في المسرح “الزيارة انتهت” مع شويكار، وفي التلفزيون قدم مسلسلات في السبيعينات مع نادية الجندي ونيلي، ناجحا في كل شئ ومطلوبا دائما، بالإضافة لإتقانه للغة العربية، لذلك عمل في الشعر واللغة العامية.

عزت العلايلي: أكثر ما كان يميزه صدقه في فنه وكنت على صلة قوية به

وأعرب الفنان القدير عزت العلايلي عن كون الراحل محمود ياسين كان قيمة فنية كبيرة لايمكن نسيانها وترك فراغا كبيرا في الحياة الفنية.

ويضيف أن أكثر ما كان يميز محمود ياسين صدقه في العمل الفني الذي قدمه للجمهور المصري والعربي.

وعن علاقته الإنسانية به قال إنه كان على صلة وثيقة به طيلة الوقت ، حتى حينما ابتعد عن الساحة الفنية السنوات الأخيرة.

وأكد العلايلي أنه قدم أعمالا فنية مميزة كثيرة في مشواره الفني في السينما والتلفزيون ، ولايمكن حصرها ابدا لانها كثيرة ولايمكن ان تتكرر باداء محمود ياسين المميز فيها.

سمير الجمل: أطلقت عليه لقب المؤسسة لنجاحه في كل شيء

ويرى الناقد الفني سمير الجمل أنه حينما فكر في تقديم كتاب عن الفنان الراحل أطلق عليه لقب” المؤسسة ” لأنه هو ممثل وفنان مختلف عن الآخرين في درجة ثقافته العالية، وإنتاجه مجموعة من الأفلام، وثالثا لأنه قام بكتابة بعض المسرحيات ومسلسل عن الأندلس، ورابعا لأنه ربى أسرة فنية فيها أكثر من عنصر ابنته الفنانة رانيا، وزوج ابنته محمد رياض، وابنه عمرو ياسين، واحترم فنه ونفسه طيلة الوقت.

وأكد أن ذلك جعل الناس تشعر بالحزن لافتقاده لأنه طيلة عمره لم يرتبط اسمه بأي موقف أو شائعة سيئة، بالاضافة لانه رجل وطني من الطراز الأول، فهو ابن من أبناء بورسعيد الباسلة، وقدم العديد من الأفلام الوطنية الناجحة مثل ” الرصاصة لاتزال في جيبي” والمسلسلات ايضا.