فنانون راحلون يظهرون في مسلسلات رمضان 2021.. توظيف جيد للذكريات القديمة

يظهر في مسلسلات شهر رمضان لهذا العام للمرة الأولى بعض الفنانن الذين رحلوا عن حياتنا في بعض الأعمال الدرامية ، حيث يتواجد الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل نسل الاغراب في بعض المشاهد من المسلسل للمرة الاولى في عمل درامي حديث بعد رحيله بسنوات .

والمسلسل تأليف واخراج محمد سامي ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم مي عمر ودياب وعماد زيادة وغيرهم، بالإضافة لأبطاله أحمد السقا وأمير كرارة .

كما يظهر أيضا الفنان الراحل محمود مرسي في إحدى مسلسلات شهر رمضان القادم ، وكذلك ظهر الفنان الراحل عبد الله غيث في مشهد من مسلسل البرنس رمضان الماضي واحدث اعجابا كبيرا من المشاهدين .

محمود عبد الشكور : تمثل تحية لهؤلاء الفنانين لكن يجب ألا يتحول الأمر لموضة

ويرى الناقد الفني محمود عبد الشكور انها تكون عبارة عن تحية وتقدير لهؤلاء الفنانين الذين قدموا مشوارا فنيا طويلا ورحلوا عننا .

ويضيف لو تم توظيفها في الاحداث الدرامية للمسلسل ستظهر بصورة جيدة ، لكن لو قدمت كموضة واستغلت بهذا الشكل وكل مسلسل يقدم فنان راحل في أحداثه الدرامية المختلفة ستظهر بصورة سيئة .

واشار الى ان صورة عبد الله غيث في مسلسل البرنس رمضان الماضي احدثت وقعا جيدا مع المشاهدين ، لكن لاينبغي ابدا ان تتحول الظاهرة لموضة في كل المسلسلات دون ضرورة درامية للأحداث التي يقدمها العمل الفني وظل المشاهد ينتظر الفنان الراحل الذي يحبه في كل مسلسل وينصرف تركيزه عن احداث المسلسل نفسه .

عمر الشناوي : ظهورهم يشعرنا بالحنين للذكريات القديمة والنوستالجيا لما قدموه

وقال الفنان عمر الشناوي إن ظهور هؤلاء الراحلين يساهم في الشعور بالحنين لبعض الذكريات القديمة في أعمالهم الفنية التي قدموها لنا على الشاشة سواء تليفزيونا او سينمائيا .

ولفت إلى أننا سنشعر بالنوستالجيا بتواجدهم معنا في شهر رمضان هذا العام ، لاسيما لو كان فنانا بقيمة نور الشريف او محمود مرسي .

وتابع أن أي فنان رحل عن عالمنا له قيمة ومكانة كبيرة في قلوبنا كفنانين أو مشاهدين بالطبع ، لذلك وجوده معنا في بعض المشاهد أو حتى مشهد واحد في أي مسلسل سيكون له اثرا جيدا في نفوسنا ، لكن الأهم توظيف هذا الظهور في العمل الدرامي بصورة متقنة وحرفية من صناع العمل .