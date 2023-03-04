فنانون خلال انتخابات نقابة الممثلين: نتمنى زيادة فرص التشغيل والسيطرة على شركات الإنتاج

حرص عدد كبير من النجوم الكبار والفنانين المصريين من جميع الأعمار على المشاركة في انتخابات نقابة الممثلين التي أقيمت منذ ساعات بمقر النقابة ، وذلك لتأييد وعدم نقيبهم الفنان أشرف زكي على مقعد النقيب ، وتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من : حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش، وفاز منهم نهال عنبر وعفاف رشاد وأيهاب فهمي وأحمد بدير وأشرف طلبة وعلي كمالو ، وفاز أشرف زكي بمقعد النقيب باكتساح .

في هذا التقرير يتحدث عدد من الفنانين لـ”المال”، عن مشاركتهم في انتخابات نقابة الممثلين وأمنياتهم للحياة الفنية الفترة القادمة بعد هذه الانتخابات، وآرائهم في النقيب أشرف زكي .

سامح الصريطي : يجب أن يكون هناك عدالة في توزيع فرص التشغيل والاهتمام بكل الأعمار

أعرب الفنان سامح الصريطي عن كونه يتمنى تطبيق القوانين ونسب التشجيع حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الممثلين ، ويكون هناك فرصا متكافئة .

وأضاف للمال أن عضو مجلس الادارة بنقابة المهن التمثيلية الذي يتعرض للعمل العام من المفترض أن يكون أول من يفيد الآخرين وآخر شخص يستفيد والا سيذهب الثواب المتحقق من خدمة الزملاء .

وتابع قائلا أنه يجب أن يكون هناك عدالة في توزيع فرص التشغيل والاهتمام بكل الأعمار ، وأن تكون نقابة الممثلين كيانا قويا وتشارك في كل الأحداث القوية والهامة ، وكذلك عليها تحسين صورة الفنان من كل الاساءات التي تحدث ، لاسيما أننا في مرحلة نعيش فيها حرب على كثير من رموز الفن المصري والرياضة أيضا والشخصيات العامة ، ويجب أن يكون للنقابة دورا في حماية رموزها من الفنانين .

أما الدور الصحي فنقابة الممثلين حقيقة تقوم بواجبها في هذا المجال وفق” الصريطي ” ، لكن الأهم أن يتم تطبيق القانون ومحاولة تغييره بتقديم مشروعا قانون يقدم لمجلس الشعب للموافقة عليه ، حيث أنه حتى الآن قانون النقابة لم يتغير ويجب أن يكون مواكبة لتغيرات العصر .

أردف قائلا أنه يجب أن يكون للنقابة سيطرة على شركات الانتاج بقدرتها عمل عقد موحد مع هذه الشركات ، حتى لايقع الفنان فريسة لها حيث يكون من حقه أموال كثيرة منها ولايستطيع تحصيلها بسبب سيطرة شركات الانتاج بدرجة كبيرة ، لذلك يجب أن يقام قانونا جديدا يحمي الفن والفنانين المصريين في الظروف الراهنة المستجدة .

نهال عنبر : سأهتم باستكمال دوري في خدمة الفنانين بالجانب الصحي وسعيدة بإشادة الجميع

بينما قالت الفنانة نهال عنبر أنها ستقوم باستكمال نشاطها كمسؤولة عن الدور الصحي بنقابة الممثلين الفترة القادمة مثلما أجتهدت طيلة السنين الماضية في هذا الأمر .

وأكدت أن هذا الأمر يمثل جانب كبير وهام جدا ويحتاج لوقت ومجهود أيضا ، لذلك ليس لديها الوقت للتفكير أو الانشغال بأي أمور أخرى .

ولفتت قائلة الى أن جميع الفنانين الذين التقت بهم في انتخابات المهن التمثيلية ، كانوا يشكرونها على أدائها طيلة الفترة الماضية عن دورها الذي قامت به في خدمة أي فنان في الجانب الصحي.

وفيما يتعلق بالأمور التي تتمناها الفترة المقبلة للفن والفنانين المصريين بعد انتهاء هذه الانتخابات أعربت نهال عن : كون فرص التشغيل موجودة حاليا بقوة من خلال المسلسلات التليفزيونية والمنصات الرقمية المختلفة لافتة الى أنه لايمكن أن يعمل كل الفنانين والأشخاص ، لكن في النهاية الأمور جيدة بدرجة كبيرة .

استطردت قائلة مشاركة فنانين ونجوم كبار كثيرين في انتخابات نقابة الممثلين هذه المرة كان ملفتا بصورة مميزة ، حيث قرروا أن يشاركوا بصورة قوية هذه المرة وذلك أمرا رائعا حقيقة.

أيمن سلامة : أشرف زكي نموذج فريد للنقابي وهو أخ لكل فنان مصري

من جانبه أعرب السيناريست أيمن سلامة الذي شارك في انتخابات نقابة الممثلين ، أنه أعطى صوته للفنان أشرف زكي بالطبع ، لاسيما أنه يفعل كل ما في وسعه من أجل خدمة الفنانين المصريين وحل مشاكلهم .

أشار الى أنه لايتوانى عن تقديم خدمات وحل مشاكل الفنانين في اطار الأسرة الفنية الواحدة ، وفي ذلك يتحمل تبعات كثيرة ويكفي أنه يرد على هاتفه الشخصي في أي وقت مهما كان اسم الشخص وفي أقل من دقيقة نجده قد حل أي مشكلة تواجه أي عضو بالنقابة أو شخص معين .

لذلك كان من الطبيعي أن يحصد ثمار شقاء وتعب السنين الماضية وفق” سلامة ” ، مؤكدا أن تواجد عدد كبير من النجوم والفنانين المصريين بدرجة كبيرة يرجع لأنها انتخابات للنقيب وأراد جميع النجوم والفنانين يوجهون رسالة لكل الجهات المعنية وغير المعنية أن الفنانين والنجوم المصريين يلتفون حول نقيبهم ويؤيدونه ويدعمونه ، مؤكدا أن أشرف زكي لايمثل لهم نقيبا فقط وانما هو أخ لهم ، فلا يوجد فنان مصري ليس له علاقة بأسرته ولديه علاقة طيبة بأبنائهم وأسرهم علاوة على أنه نقيبا قويا ويحرص على احتواء أي أزمة لكل فنان بسرعة ، فيعد نموذجا فريدا للنقابي .