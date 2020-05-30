فنانون : «حسن حسني» كان موهوبا وممتعا ومحبوبا للجميع

تلقى الوسط الفني بمصر الساعات الماضية صدمة كبيرة بخبر وفاة الفنان القدير حسن حسني، عن عمر يناهز 89 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء وجوده بمستشفى دار الفؤاد.

وقدم حسني مشوارا فنيا كبيرا مليئا بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية الناجحة وصلت إلى 490 عملا فنيا تقريبا، وكان بمثابة تميمة الحظ والنجاح لجيل التسعينيات والألفية من نجوم الفن في أعمالهم الفنية مثل أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، ومحمد سعد، وهاني رمزي، وكريم عبد العزيز، ورامز جلال وغيرهم.

وشارك حسن حسني في موسم رمضان الماضي في مسلسل سلطانة المعز، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وكان آخر عمل فني يقدمه للجمهور.

هالة صدقي: كان القاسم المشترك لأفلام جيل كامل من الكوميديانات

قالت الفنانة هالة صدقي إن حسن حسني كان شخصا متصالحا مع نفسه، وفرصته في تحقيق النجومية الكبيرة تأخرت كثيرا، وكان ممثلا تراجيديا بقوة بدرجة أكبر من كونه ممثلا كوميديا.

وأضافت أن فرصته ظهرت برحيل الفنان حسن عابدين، وكان أهم ما يميزه أنه وقف وساند جيلا كاملا من كوميديانات مصر مثل أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، وهاني رمزي، ومحمد سعد، فكان القاسم المشترك دائما في جميع الأفلام السينمائية، وحققت نجاحا كبيرا.

وتابعت أنه تعاونت معه في مسرحية “اعقل يا مجنون”، وكانت مدتها شهرا واحدا فقط، لكنه كان إنسانا راقيا في تعامله وطيبا وفنانا حقيقيا.

أحمد شفيق: كان منصحا للجميع وله رؤية في الفنان الذي يعمل معه

وقال المخرج أحمد شفيق إن الفنان الكبير حسن حسني كان ينصح أي شخص يتعامل معه في التصوير وكان عطاؤه الفني يصل إلى 70 عاما من حياته، فعاصر أجيالا مختلفة منذ الأبيض والأسود وحتى الجيل الحديث، وكانت له نظرة ورؤية في اي فنان هل سيحقق نجاحا مع الجمهور أم لا.

وأكد أيضا أنه كان يشارك نجوما كثيرين في أفلامهم ومسلسلاتهم، لأنه كان يدرك أنهم سيحققون نجاحا، وكان لا يبخل على أي شخص بالنصيحة والخبرة.

ويضيف انه حينما كان يتعامل مع مخرج من جيل حديث كان ينزل لعمره في التعامل ، لكن حينما كان يتعاون مع شخص اكبر سنا كان يتعامل معه بنفس الندية بذكاء شديد ، وكان محبوبا ومساندا وداعما للجميع ولا يمكن لاي فنان من الجيل القديم أو الجديد أن ينكر وقوف عم حسن معه في مشواره الفني سواء أحمد السقا أو هنيدي أو أحمد حلمي أو كريم عبد العزيز وغيرهم.

سلوى محمد علي: كان ملهما للكتاب لتقديم الجراندات وتحقيق النجومية في سن كبير

أعربت الفنانة سلوى محمد علي عن حزنها برحيل الفنان القدير حسن حسني، قائلة أنها تعاونت معه في مسرحية “عالرصيف” أثناء دراستها في معهد الفنون المسرحية، مشيرة إلى أنه من أوائل الفنانين الذين حققوا نجومية بعد سنوات من العمل الفني وتقديم ادوار عديدة .

وأضافت لـ”المال” أنه ظل يقاوم لوقت طويل حتى وصل لهذه النجومية، وفتح باب أمل للكثير من الفنانين الذين لم يقدموا بطولات وبرغم ذلك يقدمون أدوارا فنية مثل خالد صالح وسيد رجب وخالد الصاوي ، فهو من كسر هذه القاعدة ان من يبدا ممثل صغير او ليس نجما لن يصل للنجومية أبدا، بل من سيصل لسن كبير مثل صالح وسيد رجب وبيومي فؤاد وغيرهم يمكن أن يقدم ادوار هامة.

وأكدت أن حسن حسني كان مصدر إلهام لكثير من الكتاب لكتابة أدوار هامة لهذا السن الكبير لأنه قادر على تقديها بصورة مميزة ، حيث لم تكن هذه الأدوار موجودة قبل حسن حسني وكان ملهما لهم وتسبب في وجود ” الجراندات ” في السينما والتلفزيون بعد أن كانت مقتصرة على أسماء معنية مثل ” زكي رستم ” وغيرهم وكان لوجود جراند يتم الاستعانة بكومبارسات وحدثت فجوة في فترة السبيعينات بسبب عدم وجود” جراندات” حتى استطاع حسن حسني إعادة هذه الفكرة.

خيرية البشلاوي : كان حضوره محبب للجميع وعاش حياة ممتعة ولم يكن له عداوات

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي إن حسن حسني يجب انتفق من الاساس انه كان شخصا موهوبا للغاية ومعجون بالتمثيل وكان عبارة عن كل الممثلين في شخص واحد .

وأوضحت أنه كان قادرا على تقديم كل شئ وكل الادوار والانماط في التمثيل ، سواء كوميدي او تراجيدي او مسرح او سينما او تلفزيون والادوار التافهة والادوار الجادة وكل شئ كان يستطيع تقديمه للجمهور .

وتضيف أنه كان طاقة فنية كبيرة جدا ومتنوعة ، وكان منتشرا بدرجة كبيرة وكان معنا دائمافي كل الوسائط الفنية ، والحمد لله ان عمره امتد طويلا ولم يتعذب قبل رحيله ولم يصاب بفيروس كورونا ورحل في سلاسة مثلما عاش بسهولة وقدم للجميع فنا ممتعا فكان موجودا في الادوار الهزلية والجادة كان عبارة عن كشكول متنوعا وخصبا جدا .

ونوهت إلى أنه تم تكريمه مؤخرا من قبل نقابة المهن التمثيلية ، وكان سعيدا بهذا التكريم لانه شعر انه يكرم وهو على قيد الحياة ، فقضى حياة وعمرا كاملا بصحة ومتعة واستطاع ان يحقق ذاته ونفسه بادوار كثيرة وعلاقاته الجيدة مع الوسط الفني، ولم يكن له اي اعداء مع اي شخص ، وظل موجودا بقوة حتى اخر لحظة وكانت حياته خصبة وثرية جدا ، وفيها طاقة فنية كبيرة وكان شخصيا محبوبا على الشاشة وحضوره محبب لدى الجمهور في كل مكان رحمه الله.

نيلي كريم: كان قيمة فنية كبيرة في حياتنا

وأعربت الفنانة نيلي كريم عن حزنها بخبر رحيل حسن حسني، قائلة في كلمات مقتضبة كان قيمة فنية كبيرة وجميل على المستوى الفني والإنساني.

وأضافت كان حبيبي جميل في تعامله وحقيقة كان إنسانا طيبا جدا رحمه الله.