فنانون إلى البطولة لأول مرة في دراما 2024.. أدوار صنعها النجاح

يخوض بعض الفنانين البطولة في الدراما التليفزيونية لأول مرة ، بعد نجاح أدوارهم الثانية التي شاركوا بها في موسم دراما 2023 ، وأبرزهم الفنانة ايمان العاصي التي تقدم لأول مرة بطولة مسلسل باسمها ” أفلاطوني ” ويضم 15 حلقة انتاج ميديا هب _ سعدي جوهر بعد نجاح دورها الذي قدمته في مسلسل جعفر العمدة بشهر رمضان مع النجم محمد رمضان واشادة الجمهور بأداءها فيه .

كذلك يقدم الفنان شريف سلامة بطولة مسلسل ” كف مريم ” تأليف أمين جمال واخراج أحمد حسن وانتاج أروما لتامر مرتضى ، بعد نجاح دوره الذي قدمه بمسلسل ” كامل العدد” مع النجمة دينا الشربيني ويعرض مسلسله الجديد خارج السباق الرمضاني القادم لعام 2024 ، أيضا من المقرر أن تقدم الفنانة حنان مطاوع بطولة مسلسل ” صوت وصورة ” الفترة القادمة بعد نجاح أدوارها في موسم رمضان 2023 بمسلسل ” سره الباتع” مع المخرج خالد يوسف .

أشرف صقر : هناك أسماء يستحقون تقديم البطولة التليفزيونية أيضا مثل ايمان العاصي

أعرب المنتج الفني أشرف صقر عن كون ايمان العاصي حققت نجاحا كبيرا حقيقة في رمضان هذا العام ، لاسيما أن تقديم أبطالا جدد في المسلسلات التليفزيونية يساهم في وجود أسماء مختلفة غير معتادة للجمهور بدلا من الاعتماد على نجوم بعينها كل عام مثل أحمد السقا وأمير كرارة وغيرهم.

وأضاف للمال أن هناك أسماء تستحق تقديم البطولة التليفزيونية أيضا مثل ايمان العاصي ، فمثلا أسماء أبو اليزيد التي قدمت أدوار جيدة السنين الماضية في الدراما والسينما ، وكذلك رنا رئيس بعد نجاحاتها السابقة .

وشدد صقر على أنه يجب على هذه الأسماء الجديدة التي ستقدم البطولة لأول مرة ، ألا يغالين في أجورهم في بداية مشوار البطولة ، فمثلا شريف سلامة وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ورنا رئيس ، ويهتمون بالالتزام بعملهم الفني دون أن يتواجد معهم فريق عمل كبير يكون مكلفا للشركات المنتجة ومن يتعاقد معهم على عمل فني أو درامي معين .

عماد يسري : ذلك حدث سابقا مع نجوم آخرين مثل خالد الصاوي وياسر جلال

وأوضح الناقد الفني عماد يسري أن السيناريو هو المتحكم في من يقدم البطولة الدرامية باسمه ، ومن حق ايمان العاصي أو شريف سلامة أن يأخذا فرصتهما في تقديم البطولة في الدراما التليفزيونية بعد نجاح أدوارهما الأخيرة المشتركة .

وقال الناقد عماد يسري أيضا إن ذلك حدث سابقا مع نجوم آخرين مثل خالد الصاوي وياسر جلال وطارق لطفي ، قدموا البطولة التليفزيونية بعد أن حققوا نجاحات بأدوار ثانية في مشوارهم الفني ، وأصبحوا نجوما مهمين في الدراما المصرية ويقدمون مسلسلات بأسمائهم .

وتابع قائلا أن ايمان العاصي لفتت الأنظار لها في مسلسل جعفر العمدة ، ومن حقها أن يقدمها المنتجين حاليا في دور البطولة ، وكذلك شريف سلامة .

دعاء حلمي : النجوم المعتادين في الدراما المصرية أصبحوا يغالون في أجورهم بشكل كبير

من جابنها، قالت الناقدة دعاء حلمي إن التجربة ستكون خير برهان لهولاء الفنانين الفترة القادمة ، فمثلا هناك فنانين قدموا أدوار البطولة السنين الماضية مثل أبطال مسرح مصر وللأسف لم يحققوا أي نجاح سواء محمد عبد الرحمن الشهير ب” توتا” أو ” حمدي ميرغني ” أو علي ربيع لكن الأخير صمد لبعض الوقت لكن لم يستطع أن يكون بطلا ناجحا أيضا مثلهم .

لذلك من حق المنتجين أن يجربوا مع فنانين لأول مرة البطولة مثل ايمان العاصي وشريف سلامة برغم أن الأخير قدم بطولات مشتركة السنين الماضية وكذلك بمسلسل ” كامل العدد ” ، لكن تصدر الأفيش في مسلسله القادم قد يكون ذلك ناجحا بالنسبة له أولا وفق” حلمي ” .

وتابعت قائلة إن النجوم المعتادين في الدراما المصرية أصبحوا يغالون في أجورهم بشكل كبير ، لذلك يجب أن يتم تقديم أسماء جديدة أبطالا الفترة القادمة ، لاسيما أنه توجد مواهب جيدة مثل نور النبوي وآدم الشرقاوي وأمير عيد وأحمد مالك وهنا الزاهد لديهم كاريزما على الشاشة ويمكنهم تقديم البطولة الدرامية أيضا لو أتيحت لهم الفرصة مثل ايمان العاصي وغيرهم .