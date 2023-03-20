فنانات يظهرن بالحجاب لأول مرة في مسلسلات رمضان .. استخدام درامي وسياق اجتماعي

يشارك عدد من النجمات والفنانات في دراما رمضان هذا العام وهن يرتدين الحجاب لأول مرة في عمل فني لهن ، أبرزهن النجمة نيلي كريم التي تقدم بطولة مسلسل عملة نادرة اخراج ماندو العدل وهي ترتدي الحجاب للمرة الأولى .

كما تظهر النجمة منى زكي بالحجاب أيضا في مسلسل ” تحت الوصاية” إخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب ، والفنانة روجينا تظهر بالحجاب كذلك بمسلسل ” ستهم” اخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف ناصر عبد الرحمن .

كما تظهر الفنانة مي كساب والفنانة منة فضالي يظهرن بالحجاب لأول مرة في الدراما التليفزيونية بشهر رمضان مرتدين الحجاب في مسلسل ” جعفر العمدة” لمي كساب اخراج محمد سامي ومسلسل” سره الباتع” لمنة فضالي إخراج خالد يوسف وأيضا الفنانة هالة صدقي تظهر بالحجاب في نفس المسلسل ، ونجلاء بدر ترتدي الحجاب بمسلسل ” رمضان كريم 2″ و” سره الباتع” .

رامي عبد الرازق : الحجاب لايؤثر على الشخصية الدرامية لكن وجوده يكون مكملا لها

قال الناقد الفني رامي عبد الرازق الحجاب لايؤثر على الشخصية الدرامية لكن وجوده يكون مكملا لها .

وأضاف للمال أن الشخصية الدرامية عبارة عن أبعاد بيئية ونفسية وشكلية ، لذلك الحجاب يمثل جزء من هذه الأبعاد ، لذلك لو أن الحجاب أصبح منسجما مع هذه الأبعاد ويساهم في اكمالهم ويساعد المتلقي في فهم هذه الشخصية وماتتعرض له من ضغوطات وأزمات أو حتى يتعاطف معها أم لا وقتها وقتها يكون الحجاب مسألة ضرورية كجزء من عناصر أخرى مثل الشكل الخارجي والملابس وطريقة الكلام ، لذلك المسألة مرهونة بمدى انسجام الحجاب كنعصر أساسي من عناصر رسم الشخصيات في العمل الدرامي .

ولفت إلى أنه شخصية مثل منى زكي تنتمي لطبقة متوسطة وشعبية من الصعب أن يتقبلها الجمهور ، حيث أن غالبية السيدات في هذه الطبقة محجبات لذلك جزء من استكمال هذه الشخصية تكون محجبة .

أما هالة صدقي ومي كساب فلا يمكن معرفة سبب ظهورهن بالحجاب حيث أن مسلسل سره الباتع يتحرك في أكثر من حقبة زمنية مختلفة وفق” عبد الرازق “، ونيلي كريم ظهرت بالحجاب منذ سنين طويلة في مسلسل ذات وهي كبيرة ، ولكونها تجسد في مسلسل عملة نادرة هذا الموسم شخصية صعيدية فاضطرت لارتداء غطاء الرأس نوعا ما وذلك مرتبط بالعنصر البيئي فهي في بيئة يستلزم على النساء فيها تغطية شعرهن .

أشار أيضا إلى أننا في مجتمع غالبية السيدات يرتدين الحجاب وأنه ليس مجرد فرض ديني وإنما تقليد اجتماعي ، لذلك من الطبيعي ان نرى ممثلات كثيريات يرتدينه ، وعلى العكس حينما نشاهد ممثلات لايرتدين الحجاب في بيئة معينة تثار تساؤلات كيف استطاعت مقاومة التغييرات الاجتماعية في هذه البيئة وظهورها بدون حجاب .

دعاء حلمي : كل فنانة تظهر بشكل مختلف بالحجاب وأصبح يستخدم دراميا وليس دينيا

بدورها أوضحت الناقدة دعاء حلمي أن كل شخصية فيهن يرتدين الحجاب في هذه الأعمال الدرامية بصورة مختلفة .

وأشارت إلى هالة صدقي ستظهر بشكل مختلف عن نيلي كريم التي ترتدي الحجاب لكونها أمرأة صعيدية والمجتمع الصعيدي لايقبل أن تظهر امرأة بدون حجاب ، كذلك منى زكي تجسد زوجة صياد لذلك تظهر بالحجاب والا كنا سنقول من أين هؤلاء الأشخاص .

استطردت حلمي قائلة أن الحجاب في دراما رمضان هذا العام لهولاء الفنانات يمثل ضرورة درامية وليس استخدام ديني لأن موضة الحجاب الديني لم تعد موجودة باختفاء عمرو خالد الذي كان قائدا لهذه الموضة وباختفائه اختفت هذه الموضة تماما .

وشددت على أن الحجاب في مجتمعنا في الماضي بالمجتمع المصري لم يكن استخدامه دينيا ، بل كان يمثل غطاء للرأس بالنسبة للمرأة وتوظيفه سيكون دراميا فقط.

خالد محمود : شخصيات يرسمها المؤلف ويصورها المخرج لتناسب الأحداث الدرامية

من جانبه، قال الناقد الفني خالد محمود إن كل شخصية يكون لها متطلبات معينة بشكل درامي ، لافتا إلى أن المؤلفين يرسمون شخصيات درامية بمواصفات معينة ويقوم بتصويرها المخرجين بشكل معين مناسبا للدراما .

وتابع أنه يمكن أن تقدم الدراما شخصيات اجتماعية تعاني من أزمات في الطبقة المتوسطة الغالبة المرتدية للحجاب ، لكن لايجب أن ننجرف وراء جدل شكل الحجاب مثلما حدث مع منى زكي مؤخرا ، حيث أن بعض االأشخاص يريدون تقديم نموذج للحجاب يجمع بين الفناناتان شمس البارودي وسهير البابلي وذلك لم يعد موجودا .

وأكد محمود أن لكل شخصية درامية مظهرا معينا حسب مجتمعها الذي تنشأ فيه من حيث الشكل والمضمون وحسب الدراما التي تقدمها .