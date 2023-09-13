فنانات يسعين للعودة للأضواء عبر منصات التواصل... حق مشروع ودخل محتمل

قرر بعض الفنانات الذين انحسرت عنهم الأضواء منذ فترة طويلة بالوسط الفني ، العودة مرة أخرى للجمهور من خلال استخدام بعض التطبيقات الحديثة بمنصات السوشيال ميديا من أجل التواصل مع الجمهور مرة أخرى منها تطبيق ” تيك توك ” و” يوتيوب” أيضا .

وأبرزهن الفنانة القديرة فريدة سيف النصر التي قررت العودة للأضواء بعمل لايفات مباشرة مع الجمهور بتطبيق ” يوتيوب ” لأول مرة ، وكذلك الفنانة وفاء سالم تقوم بنفس الأمر بتطبيق يوتيوب .

كذلك الفنانة نادية شكري التي قدمت دورا مميزا في المسرحية الشهيرة ” العيال كبرت” ، قررت أن تعود للأضواء بنفس الطريقة من خلال عمل بث مباشر بتطبيق ” تيك توك ” والتفاعل مع الجمهور ، كما تحاول الفنانة الشابة مي فاروق العودة أيضا للعمل الفني باستخدام البث المباشر يوميا بمنصات السوشيال ميديا الخاصة بها والتحدث مع الجمهور في حياتها وماتمر به من أزمات وتطلب من المنتجين عودتها للعمل وتقديم أدوار فنية لها.

سمير الجمل : هذه الوسائل تساهم في تواجدهن وتحقيق دخل أيضا

يرى السيناريست سمير الجمل أن هؤلاء الفنانات يستخدمن هذه الوسائل ليست فقط من أجل العودة للأضواء بل لتحقيق عائد مادي أيضا ، كنوعا من استثمار شهرتهم السابقة كفنانات مع الجمهور من خلال هذه التطبيقات ، كأنهن يعملن من بيوتهن واصفا ” مشاريع الأسر المنتجة ” .

أضاف للمال أن هذه الوسائل تساهم في تواجدهن وتحقيق دخل أيضا ، لكن العبرة بما يقوله هؤلاء الفنانات للجمهور بهذه التطبيقات مثل وفاء سالم تتحدث في أمور خاصة ليست لها داع أبدا بهدف تحقيق التريند ولفت الأنظار .

أما لو تحدثت احداهن في كلام مهم مع الجمهور فليس هناك أزمة في ذلك ، ويجب أن يتحدثن بما يتناسب مع تاريخهن الفني وأسمائهم ومكانتهن الفنية وفق” الجمل ” .

أشرف صقر : طريقة مشروعة لهؤلاء الفنانات لعودتهن للجمهور بعد غياب

وقال المنتج الفني أشرف صقر إن هؤلاء الفنانات حققن شهرة في الماضي ومن حقهن أن يفكرن في طريقة لاعادة الأضواء مرة ثانية لهما .

وأكد أنها طريقة مشروعة لهؤلاء الفنانات لعودتهن للجمهور بعد فترة طويلة ، لافتا الى أنهن يحاولن استغلال أسمائهن كفنانات في جذب الجمهور لهذه اللايفات .

تابع صقر أن الموضوعات التي يتحدثن فيها يمكن أن تخضع للنقد والتقييم ، لكن في النهاية من حقهن أن يفكرن في وسائل جديدة عصرية لاعادتهن للضوء مرة ثانية بعد انحساره عنهن بالوسط الفني.

محمد نبيل :منصات السوشيال ميديا أصبحت تساهم في تحقيق أرباح مادية للكثير من الأشخاص

وعلق الناقد الفني محمد نبيل أن هذه الأسماء من الفنانات لايعملن في السوق بصورة منتظمة ، لذلك يسعين للحصول على الأموال من خلال هذه التطبيقات .

ونوه أن منصات السوشيال ميديا أصبحت تساهم في تحقيق أرباح مادية للكثير من الأشخاص سواء كانوا فنانين أو أشخاص عاديين .

استطرد قائلا أن آيتن عامر حاولت استخدام هذه التطبيقات منذ فترة ولم تكن تجربة جيدة ، وكذلك الفنان طارق دسوقي أصبح يقوم بعمل هذه اللايفات مع ابنه أيضا ، مشيرا أنه ليس هناك مشكلة في القيام بذلك لأي فنان وكل ممثل له اختيارات خاصة به في حياته مثل الأدوار الفنية التي تعرض عليهم فاما أن يقبلوا بها أو يرفضونها فهي اختيارات خاصة بهم في النهاية .