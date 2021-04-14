فنانات يرتدين الحجاب لأول مرة في مسلسلات رمضان

تشهد مسلسلات شهر رمضان الكريم هذا العام ظهور بعض الفنانات مرتدين الحجاب للمرة الأولى في عمل درامي، حيث تظهر الفنانة تارا عماد للمرة الأولى بالحجاب في مسلسل موسى، مع الفنان محمد رمضان إخراج محمد سلامة.

كما تشارك أيضًا الفنانة درة للمرة الأولى مع الفنان هاني سلامة بالحجاب في مسلسل بين السما والارض اخراج محمد العدل.

وتظهر أيضًا الفنانة منى زكي للمرة الأولى بالحجاب في مسلسلها لعبة نيوتن، ويشارك في بطولته معها الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج، وكذلك الفنانة نسرين طافش تظهر بالحجاب في مسلسل المداح مع الفنان حمادة هلال في رمضان.

عايدة رياض: ارتديت الحجاب في أدوار مختلفة.. والمشاهد يركز في تفاصيل معينة

بينما علقت الفنانة عايدة رياض فقالت: ظهرت في أكثر من دور مرتدية للحجاب وكان اخرها مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال رمضان الماضي، لافتة إلى أن ظهور الفنانة بالحجاب يفرضه نوعية الشخصية المعروضة في المسلسل.

واوضحت انها احيانا تقدم دور الأم لكن لا يكون مقصودا ارتداؤها للحجاب فيها، وظهرت في مسلسل حالة عشق بحجاب بسيط وذلك حسب ماتتطلبه الشخصية التي تقدمها للمشاهدين وحالة الدور نفسها ، حيث لايمكن رفض ارتداء الحجاب طالما الدور يحتاج لذلك .

ونوهت إلى ان المشاهد يركز في هذه التفاصيل بالنسبة لفنانات معينين، لاسيما لو ظهرت لأول مرة به مثل نسرين طافش وتارا عماد وغيرهم في رمضان هذا العام، وكذلك درة في بين السما والأرض.

وقالت ايضا انها لو لم ترتدِ الحجاب في شخصية معينة مثل ام، لن يصدقها الناس مهما كان اداؤها الفني مميزا.

مشيرة إلى أنها أحيانًا فنانة معينة بسبب تصرفاتها على السوشيال ميديا قد لا يتقبل المشاهد رؤيتها فيما بعد بالحجاب في مسلسل بشهر رمضان.

أشرف صقر: قد يكون شيئًا إيجابيًا للمسلسل والفنانة.. والحجاب ليس مقترنًا بأشخاص معينين

وأوضح المنتج أشرف صقر قائلًا إن الأمر يرجع للشخصية التي تقدمها الفنانة نفسها، مضيفا انه ليس منطقيًا أن تمر هذه الأمور على المشاهدين لبعض الفنانات الذين يحدثن جدلًا على السوشيال ميديا ببعض تصرفاتهم وملابسهم ، وفجأة نجدهم على الشاشة بالحجاب في مسلسل معين.

ولفت إلى أن الفكرة حقيقة في الشخصية نفسها وليس في الحجاب، لأن الحجاب ليس مقترنًا بأشخاص معينين وليس هناك أزمة في ارتداء بعض فنانات له، وقد يكون شيئا مميزا ويضيف للعمل الفني الذي يقدمانه لأنه سيحدث جدلًا اكبر وتركيزًا من المشاهدين لهذا المسلسل لوجود شيء جديد فيه.