فنادق هيلتون في مصر تحصد جوائز محلية وإقليمية

دعاء محمودحصدت فنادق هيلتون في مصر العديد من الجوائز من كبرى المواقع العالمية المتخصصة في تقييم الفنادق وشركات الضيافة والسياحة حول العالمووفق بيان فنادق هيلتون في مصر أصدر اثنان من هذه المواقع قائمة التقييمات والجوائز السنوية للفنادق الأكثر تميزاً في فئات مختلفةوقام موقع Luxury Travel Guide ا

دعاء محمود

حصدت فنادق هيلتون في مصر العديد من الجوائز من كبرى المواقع العالمية المتخصصة في تقييم الفنادق وشركات الضيافة والسياحة حول العالم

ووفق بيان فنادق هيلتون في مصر أصدر اثنان من هذه المواقع قائمة التقييمات والجوائز السنوية للفنادق الأكثر تميزاً في فئات مختلفة

وقام موقع Luxury Travel Guide الذي يُقدم جوائزه للفنادق والشركات الأكثر تميزا، بمنح فنادق هيلتون في مصر سلسلة من جوائز التميز في قطاع الضيافة، حيث حصل هيلتون الإسكندرية كينجز رانش على جائزة عامة كأفخم فندق ومطعم لعام 2018، كما حصل كونراد القاهرة على نفس اللقب في مصر.

أما فندق هيلتون الإسكندرية كورنيش فقد حصد لقب أفضل فندق فخم داخل مدينة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018، بينما فاز فندق هيلتون الزمالك ريزيدانسيز بلقب أفضل فندق فخم على جزيرة في مصر لعام 2018.

من ناحية أخرى، منح موقع Trip Advisor العديد من الألقاب لفنادق هيلتون في مصر، حيث حصل هيلتون الإسكندرية كينجز رانش على تكريمين لعام 2018، حيث جاء في قائمة أفضل 25 فندقاً يقدمون أعلى قيمة مقابل المال في الشرق الأوسط، وكذلك أفضل 25 فندقاً يقدمون أعلى قيمة مقابل المال في مصر.

أما منتجع هيلتون الغردقة فقد حصد لقبين كأفضل فندق للعائلات في كل من مصر والشرق الأوسط ضمن جوائز اختيارات المسافرين، وأخيراً منح Trip Advisor منتجع وسبا هيلتون الأقصر أربعة من جوائز اختيارات المسافرين لعام 2018 حيث جاء في قائمة أفضل 25 فندقاً فخماً في كل من مصر والشرق الأوسط، وقائمة أفضل 25 فندقاً في مستوى الخدمات في كل من مصر والشرق الأوسط ايضاً.

وقال مُهاب غالي، نائب رئيس هيلتون للعمليات في مصر وشمال افريقيا: إن هيلتون تمثل نموذجاً للابتكار والجودة والنجاح لكل الشركات العاملة في قطاع الضيافة حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، حاز فندق وسبا هيلتون الأقصر على جائزة eCristal الإقليمية لعام 2018 للعام الخامس على التوالي.

وتمنح تلك الجائزة للفنادق التي تلتزم بأعلى معايير الصحة والسلامة في عملياتها.

من ناحية أخرى، حاز فندق هيلتون الإسكندرية كورنيش على جائزة أفضل خدمة لعام 2017 من Gohotel.com. تمنح تلك الجائزة للفنادق التي تنجح باستمرار في الحصول على أعلى تقييمات من النزلاء فيما يتعلق بالنظافة والمرافق والموقع والغرف والخدمات، وفق البيان



