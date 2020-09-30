فنادق مرسى علم تتلقى 4 عروض لتدشين محطات للطاقة الشمسية

من «كارما سولار» و «جرين سولار» و «إنارة» و «سومر سولار»

كشف طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، عن تلقى الجمعية عروضا من 4 شركات مصرية متخصصة فى الطاقة الشمسية، لتدشين محطات فى فنادق ومنتجعات مرسى علم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

شلبى: جارى المفاضلة بينها والتعاقد مع إحداها خلال 10 أيام

وأضاف شلبى لـ«المال»، أن الشركات هى كارما سولار، جرين سولار، إنارة، وسومر سولار، مشيراً إلى أنه جارى المفاضلة بين الشركات الأربع على أن يتم اختيار واحدة منها خلال 10 أيام.

ولفت رئيس الجمعية إلى أن جميع الفنادق فى مرسى علم أبدت رغبتها فى التحويل للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن عدد الفنادق الموجودة حالياً فى المدينة يصل إلى 71 فندقاً.

طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم

وعن نسب إشغالات فنادق مرسى علم، أكد شلبى أن نسبة الإشغال حالياً ضعيفة ولا تتخطى %10 من الحد المسموح به من نسب الإشغال والذى حددته وزارة السياحة بنسبة %50 من الطاقة الاستيعابية للفندق.

وتابع أنه خلال الفترة الماضية كانت نسب إشغال الفنادق أعلى، مشيراً إلى أن %60 من فنادق مرسى علم كانت تحقق الحد المسموح من نسب الإشغال والبالغة %50.

وأرجع شلبى التراجع فى نسب الإشغال إلى عدم وجود جنسيات أجنبية وافدة لمرسى علم حالياً بخلاف السوق البولندية والتى يأتى منها طائرة إلى طائرتين فى الأسبوع، بالإضافة إلى قرب موعد دخول المدارس بالنسبة للمصريين مما تسبب فى تراجع أعدادهم الوافدة للمدينة.

كانت الحكومة البولندية سمحت للطائرات بالتحليق إلى أكثر من 120 دولة حول العالم من بينها مصر، ويعد المقصد المصرى أحد أهم الوجهات السياحة لرحلات الشارتر البولندية.

واستحوذت السياحة البولندية على المركز السابع بقائمة الأسواق العشر الأولى الوافدة إلى مصر خلال العام الماضى 2019، بعد أن سجلت نحو 414 ألف سائح بارتفاع %36 مقارنة بعام 2018، وقضوا 3.2 مليون ليلة سياحية فى 2019 بزيادة %26 عن 2018.

وعن قرار التشيك باستئناف رحلاتها إلى المقصد المصرى فى أكتوبر المقبل، أكد شلبى أن القرار جيد ولكنه غير مؤكد فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم، مشيراً إلى أن فنادق مرسى علم لم تتلق أى حجوزات حتى الآن من تلك السوق.

كان السفير جان فوليك سفير التشيك بالقاهرة، أكد للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اعتزام دولته استئناف رحلاتها السياحية الى مصر بدءا من 1 أكتوبر.

وأشار السفير إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث تم البدء فى وضع حجوزات هذه الرحلات السياحية على مواقع الحجز الإلكترونية المختلفة.