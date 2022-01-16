فنادق بيك الباتروس بشرم الشيخ تحصد جوائز هوليداي شيك العالمية

من الفنادق الحاصلة على الجائزة منتجع الباتروس بالاس ومنتجع الباتروس لاجونا فيستا الجديد

حصدت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات المملوكة لرجل الآعمال كامل أبو على، على جوائز هوليداى شيك العالمية، وذلك لأربع منتجعات من المجموعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء .

وتضمنت الفنادق الحاصلة على الجائزة منتجع الباتروس بالاس، منتجع الباتروس لاجونا فيستا الجديد، منتجع الباتروس أكوا بلو العائلى ومنتجع الباتروس رويال مودرنا.









جدير بالذكر أن جوائز الهوليداى شيك العالمية تخص تعليقات وتقييمات السوق الآلمانى لفنادق مصر فى شرم الشيخ والبحر الآحمر.

ويذكر أن مجموعة بيك الباتروس تملك وتدير 20 فندقا ومنتجعا فى الغردقة و شرم الشيخ ومرسى علم وسهل حشيش وأبوسوما و 3 فنادق فى المغرب.