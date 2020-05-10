فنادق بالساحل الشمالي تستعد لاستئناف نشاطها واستقبال عيد الفطر

بدأ عدد من الفنادق في نطاق الساحل الشمالي للإعداد والتجهيز لاستقبال موسم عيد الفطر، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي حددتها الدولة التي أعلنت عنها مؤخراً لاستئناف السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق.

وستبدأ الفنادق بربع طاقتها التشغيلية خلال المرحلة الأولى ثم ترتفع إلى 50%، وسط مخاوف من عدم وجود استجابة من النزلاء للحجز بالفنادق فى ظل الظروف الحالية.

المصريون يستحوذون على 85% من نسب الإشغال في الظروف الطبيعية

وقال مدير مبيعات بأحد فنادق منطقة سيدى عبد الرحمن، إن المصريين استحوذوا على نسب إشغال في منطقة الساحل الشمالى فى الظروف الطبيعية بنحو 85% منها ، فى حين أن النسبة المتبقية لللأجانب، وخاصة الجنسيات الإيطالية والسويسرية .

وأضاف لـ ” المال ” أنه تم البدء فى تفعيل الإجراءات والضوابط والاستراطات التى أعلنت عنها الفنادق لاسنئناف عملها والتى ستشمل التشغيل بنسبة 25% فقط من الطاقة المتاحة للفندق .

وأشار إلى أنه فى الظروف الطبيعية يكون النزلاء من الجنسية المصرية هم الغالبية حتى دون اقتصار العمل على السياحة الداخلية فقط كما هو الوضع الآن، لافتاً إلى أنه خلال بعض الشهور فقط تصل نسبة الإشغال من السياحة الأجنبية إلى نحو 25 % .

وتابع، نتوسم خيراً فى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى تبدأ العجلة فى الدوران وتعود الحياة والأنشطة لما كانت عليه من قبل .

ولفت إلى أن هناك حالة من التخوف لدى بعض المواطنين من الحجز بالفنادق فى ظل الوضع الحالى بالرغم من قرار استئناف التشغيل للفنادق بربع طاقتها فى عيد الفطر المبارك .

تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً الإعلان عن اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومنها وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة