استثمار

فنادق القاهرة تشهد تعافيا.. والإشغالات تتراوح ما بين 60 و%70

دول الخليج أبرز الجنسيات الوافدة
دعاء محمود 8:35 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 8:35 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

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قال خالد عبد العظيم، مدير قطاع الأغذية بفندق «نوفوتيل القاهرة»، إن هناك تحسنا فى حجم الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى، مشيرا إلى أن إشغالات فنادق القاهرة حاليا تتراوح ما بين 60 و%70.

وأضاف عبد العظيم لـ«المال»، أن السوق العربية تستحوذ على المرتبة الأولى حاليا فى قائمة الجنسيات الوافدة للإقامة بفنادق القاهرة، خاصة دول الخليج من بينها الإمارات، السعودية، البحرين، وتليها جنسيات أخرى.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وافقت فى اجتماعها خلال يوليو الماضى، على زيادة نسبة الإشغال فى الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى %70 بدلاً من %50.

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وأوضح أن أسعار فنادق الخمس نجوم فى القاهرة تتراوح حاليا ما بين 3000 و3500 جنيه فى الليلة للفرد، بينما فنادق الأربع نجوم تتراوح الأسعار فيها ما بين 2000 إلى 2800 جنيه فى الليلة للفرد.

وعن حجوزات الموسم الشتوى، قال عبد العظيم، إن المخاوف من الموجة الرابعة والحديث عن تزايد أعداد الإصابات مع قدوم شهر سبتمبر المقبل، يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية بشأن الموسم الشتوى.

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يذكر أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضى، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

وكان رئيس الوزراء قد صرح منذ يومين، بأن مصر تجاوزت 3 موجات من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولكن بسبب التهاون بتلك الإجراءات ارتفعت الأعداد مرة أخرى.

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بقلم دعاء محمود

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