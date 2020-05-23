فنادق البحر الأحمر والسخنة تستقبل النزلاء المصريين لقضاء إجازة عيد الفطر

استقبل عدد من الفنادق – الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة – النزلاء المصريين لقضاء اجازة عيد الفطر وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والضوابط الخاصة بالسلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشأت الفندقية.

وكان مجلس الوزراء أقر ضوابط للسلامة الصحية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء، حيث أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن أبواب الفنادق ستفتح أمام السياحة الداخلية بنسبة 25% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

ومن المقرر أن يتم السماح بتشغيل نسبة 50% من الحد الأقصى لطاقة الفنادق الاستيعابية اعتبارا من أول يونيو المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

الباتروس: 3 آلاف جنيه سعر الليلة في الغرفة المزدوجة بمنتجع الغردقة

وقال محمد عيد سليمان، مدير التسويق بمجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن منتجع وايت بيتش الغردقة التابع للمجموعة حصل علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، وذلك بعد استيفائه كافة الشروط والضوابط.

وأضاف سليمان لـ”المال”، أن المنتجع حقق الحد المسموح به من نسب الإشغال والذي حددته وزارة السياحة بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، مشيرا إلى أن سعر الإقامة بالمنتجع يصل إلى 3 آلاف جنيه في الليلة للغرفة المزدوجة “All inclusive”.

وأكد أن المجموعة طبقت كافة الشروط والضوابط المطلوبة بأدق التفاصيل ومن المقرر أن تطبقها على كافة الفنادق التابعة لها للحصول علي الشهادة، منوها بأنه تم وضع أسعار إقامة مناسبة.

ومن جانبه، أكد علاء عاقل رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة ترافكو، أن 4 فنادق تابعة للشركة حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، وذلك بعد استيفائهم كافة الشروط والضوابط.

وأضاف أن الفنادق التي استلمت شهادة السلامة الصحية هم: فندق JAZ Aquamarine في الغردفة، وفندق JAZ Little Venice في العين السخنة، وفندقان JAZ Almaza Beach وJAZ Crystal في الساحل الشمالي.

جاز: 6 آلاف جنيه سعر الليلة في الغرفة المزدوجة بالعين السخنة

ولفت إلى أن سعر الإقامة في الغرفة المزدوجة بفنادق الساحل الشمالي تبلغ نحو 8 آلاف جنيه في الليلة شامل الإفطار وذلك خلال فترة العيد، في حين سيصل السعر إلى 6 الاف جنيه للفرد في الليلة/ غرفة مزدوجة بعد انتهاء إجازة العيد وحتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن الأسعار المذكورة أعلاه وضعت وفقا لأسعار السوق في مدينة الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن سعر الإقامة في الغرفة المزدوجة بفندق العين السخنة خلال فترة العيد يصل إلى 6 آلاف جنيه في الليلة شامل الإفطار والعشاء.

وتابع أن بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر سيصل سعر الإقامة في الفندق لـ 4 آلاف جنيه في الغرفة المزدوجة للفرد في الليلة.

وأشار إلى أن فندق الغردقة سيبدأ عملية التشغيل واستقبال النزلاء المصريين بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن سعر الإقامة في الفندق يصل إلى 3 آلاف و 500 جنيه في الليلة للفرد بغرفة مزدوجة “full board”.

ونوه عاقل بأن هناك إقبالا كبيرا علي العين السخنة خلال إجازة عيد الفطر، في حين أن حجم الإقبال جاء متوسطاً على مدينتي الساحل الشمالي والغردقة.

1500 إلى 1700 جنيه سعر الليلة في مرسى علم

وفي سياق متصل، قال طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسي علم، إن فندق شجرة مرسى علم حصل على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، مشيرا إلى أن سعر الإقامة يتراوح ما بين 1500 إلي 1700 جنيه للفرد في الليلة شامل الـ 3 وجبات.

ومن جانبها، أهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وكانت “المال” أجرت مسحًا لأسعار الإقامة في فنادق جنوب سيناء التي تضم شرم الشيخ، نويبع، طابا ودهب وفقًا لموقع الحجز الإلكتروني booking، الذي نوه بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية، حيث تتخذ الفنادق إجراءات إضافية للحفاظ على السلامة والتعقيم، وذلك نظرًا للوضع الحالي المتعلق بفيروس كورونا ” كوفيد -19″.

وتراوحت أسعار الإقامة في الغرف لمدة 6 ليالي خلال الفترة من 24 مايو حتى 30 مايو الحالي وذلك لفردين بالغين وطفل، ما بين 4 آلاف وحتي 11 ألف جنيه.