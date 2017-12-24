فنادق البحر الأحمر تشترى حصة فى المصرية للمنتجعات

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن شراء شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية، 47.2 مليون سهم من أسهمها فى المنتجعات، بقيمة 60.4 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة فناد البحر الأحمر بعد العملية إ

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن شراء شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية، 47.2 مليون سهم من أسهمها فى المنتجعات، بقيمة 60.4 مليون جنيه تقريبًا.





وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة فناد البحر الأحمر بعد العملية إلى 20.964% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 16.4% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.28 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقالت المصرية للمنتجات، فى بيان منفصل للبورصة، اليوم، إن شركة الأهلى كابيتال القابضة باعت حصتها المتبقية فيها، والبالغة 4.5% تمثل 47.2 مليون جنيه، وتخارجت من الشركة نهائيًا.

كانت البورصة قد أعلنت الأربعاء الماضى، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة المصرية للمنتجعات السياحية بنحو 60.47 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 1.05 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.