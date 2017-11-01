فنادق البحر الأحمر تستحوذ على جزء من حصة الأهلى كابيتال فى المصرية للمنتجعات

أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن قيام شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية بشراء 47.2 مليون سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 57.1 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن بتلك الخطوة بذلك تصل نسبة مساهمة فنادق البحر الأحمر بعد العملية إلى 16,464 % من أسهم الشركة مقابل 11.96% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.21 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

وقالت الشركة فى بيان متصل إن شركة الأهلى كابيتال القابضة باعت الحصة المذكورة التى استحوذت عليها فنادق البحر الأحمر لتصل .

وانخفضت نسبة مساهمة الأهلى كابيتال بعد العملية إلى 4.5% مقارنة بنحو 9% قبل الصفقة .

ويبلغ رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 1.05 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.