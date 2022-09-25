«فليكس بي إي تي» الهندية تستثمر 110 ملايين دولار في المنطقة الصناعية بالسخنة

عقد دكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعاً مع شركة (فليكس بي إي تي) وهي أحد الشركات الهندية العاملة في مجال صناعات البولي استر، لمناقشة سير الأعمال لمشروع جديد يقام لتصنيع مادة رانتج البولي استر (مادة لاصقة)، على مساحة 250 ألف متر مربع ضمن نطاق المطور الصناعي (SIDC) بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يستهدف المصنع إنتاج 400 ألف طن من راتنج البولي استر سنوياً.

كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، واستثمارات مستهدفة تقدر ب 110 مليون دولار ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام المقبل، ليدخل حيز التنفيذ في أوائل 2024.

وذلك حيث إلتقى رئيس الهيئة، مع المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة السويس للتنمية الصناعية(SIDC) والتي تعد أحد أهم المطورين الصناعيين للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، وذلك بحضور اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية لمناقشة آخر مستجدات المشروعات الصناعية المقامة في نطاق المطور الصناعي، خلال أولى سلسلة اجتماعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه أوضح حرص المنطقة الاقتصادية على تعزيز الشراكات الدولية لما يثمر عنه هذا التعاون من تبادل للخبرات والاستفادة من قدرات الجانبين على المستوى الاقتصادي والفني، كما أن المنطقة الصناعية بالسخنة تعد مركزاً صناعياً محورياً وبوابة للأسواق الإفريقية لما تتميز به من جاهزية على مستوى البنية التحتية وقربها من الميناء والذي يعمل على تيسير عمليات التصنيع وتوفير البيئة اللازمة الداعمة للصناعة كما يسهم في الوصول إلى كافة الأسواق الدولية المختلفة.

وقد أثنى رئيس الهيئة على المشروعات المقامة في نطاق المطور الصناعي (SIDC) لما تمثله من تنوع على مستوى أنواع الصناعات والتي تتماشى مع استراتيجية الهيئة بتوطين القطاعات الصناعية المستهدفة بما يعظم الاستفادة من موارد الهيئة من مناطق صناعية وموانئ تابعة.