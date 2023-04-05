فليب موريس مصر ترفع أسعار سجائر مرلبورو وميريت وإل إم (مستند)

رفعت شركة فيليب موريس أسعار السجائر في مصر، بنحو 2 إلى 4 جنيهات، منها سجائر إل إم وسجائر ميريت عالية الجودة، وسجائر مالبور الحمراء والزرقاء.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة لمعرفة أسعار السجائر الرسمية، رفعت شركة فيليب موريس سعر سجائر ميريت إلى 59 جنيها، وسعر سجائر مارلبورو الزرقاء والحمراء والصفراء إلى مستوى 54 جنيها، وسعر مارلبورو الأصغر حجما إلى 44 جنيها، ويتم تطبيق الزيادة بداية من الغد.

ووفق المستند، رفعت شركة فيليب موريس، سعر كرتونة السجائر بأكثر من ألفي جنيه.

ورفعت فيليب موريس سعر سجائر إل إم LM عبوة 20 سيجارة إلى مستوى 39 جنيها،

كما رفعت الشركة سعر إل إم الأصغر حجما 39 جنيها.

وأوضحت الشركة الشرقية للدخان، أن نسبة أسعار الزيادة تتراوح ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة.