«فلوكس فاجن» تطلب شراء أجهزة استشعار بقيمة 4 مليارات دولار من إسرائيل

طلبت شركة “فلوكس فاجن” أجهزة استشعار “ليدار” بقيمة 4 مليارات دولار من شركة “إنوفيز تكنولوجيز” (Innoviz Technologies) الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا أنظمة الاستشعار للمركبات، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها في التعاملات المبكرة.

شركة “فلوكس فاجن” تطلب شراء أجهزة استشعار

وعززت الصفقة التي تم عقدها بين شركتي “إنوفيز” و”كارياد” (Cariad) للبرمجيات، التابعة لـ”فولكس فاجن”، إجمالي طلبات “إنوفيز” المستقبلية لتصل قيمتها إلى 6.6 مليار دولار، وهناك احتمال أن ينمو هذا المبلغ إذا بدأت الشركة بتوريد أجهزتها للمزيد من العلامات التجارية التابعة لمجموعة “فولكس فاجن”، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي عمر كيلاف في مقابلة ضمن هذا السياق.

كما قفزت أسهم “إنوفيز” بنسبة 46% لتصل إلى 5.83 دولار قبل بدء التداولات العادية يوم الثلاثاء.

وستقوم “إنوفيز”، التي عقدت اتفاقية مع شركة “بي إم دبليو” لبيع أجهزة “ليدار” (lidar)، بتوريد أجهزة الاستشعار ودمج البرمجيات التي تجعلها تعمل في سيارات “فولكس فاجن”.

ويعتبر ذلك خطوة نحو الأمام بالنسبة لـ”إينوفيز” التي اعتمدت سابقاً على شركة “ماغنا إنترناشيونال” (Magna International) لدمج تقنيتها.

من جهته، أوضح عمر كيلاف: “يزيل هذا التكامل الكثير من الضغط الذي تشهده الشركة، لأنَّنا قادرون على تقليل الأسعار، مع الحفاظ على هامش جيد للغاية بالنسبة لنا”.

أجهزة “ليدار”

وتعدّ أجهزة الاستشعار “ليدار”، القائمة على اللّيزر التي تساعد المركبات على اكتشاف ورصد ما يحيط بها، من بين المكوّنات الأكثر تكلفة التي تتيح ميزات مساعدة السائق المتقدمة وأنظمة القيادة الذاتية.

وقد أدى طرح سيارات الأجرة الآلية بوتيرة أبطأ من المتوقَّع إلى ظهور موجة طرح العديد من الشركات الناشئة في مجال أجهزة الاستشعار أسهمها للاكتتاب العام، والتركيز على بيع أجهزة وبرمجيات السيارات، مثل ميزة القيادة من دون استخدام اليدين على الطرق السريعة.

في هذا الإطار، ذكر كيلاف أن “إنوفيز”، التي طُرحت للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي العام الماضي، تستعين بشركة مُتعاقدة خارجية لتصنيع أجهزة استشعار “ليدار”، رافضاً الكشف عن اسم الشركة.

أسست “فولكس فاجن” شركة “كارياد” في عام 2020 لتجميع جهودها في مجال البرمجيات. وتعمل الوحدة مع شركة “روبرت بوش” (Robert Bosch) لإضافة ميزات القيادة الذاتية من دون استخدام اليدين إلى أسطول شركة صناعة السيارات بدءاً من عام 2023.

كما استبدلت “فولكس فاجن” رئيسها التنفيذي هربرت ديس خلال الشهر الماضي بعد أن أدّت مشكلات برمجية إلى تأخير طرح نماذج مهمة.