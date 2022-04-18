تستهدف مسرعة الأعمال فلك ستارت أبس (falak startups) استثمار 30 مليون جنيه فى شركات التكنولوجيا الناشئة خلال الـ18 شهرًا المقبلة، بعدما نجحت فى تمويل 70 شركة ناشئة على مدار الفترة الممتدة من الربع الأخير من العام الماضى وحتى أول 3 أشهر من 2022 فى قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية والأزياء والموضة

قال أحمد حازم، الرئيس التنفيذى للمسرعة، إن الاستثمارات المستهدفة سيتم توظيفها فى شركات جديدة، إلى جانب إعادة الاستثمار فى أخرى قائمة، وتنفيذ جولات تمويلية جديدة لها، موضحًا أن «فلك» قررت زيادة حجم التمويل المرصود لكل شركة ناشئة إلي 2 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى بدلًا من مبلغ يتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه سابقًا، فى ظل احتياج الشركات الناشئة بالوقت الحالى إلى تمويلات أكبر.

وأكد «حازم» فى حوار مع «المال» أن استراتيجية فلك ستارت أبس ترتكز على استقطاب أكبر عدد من المستثمرين فى الشركات الناشئة، وتنظيم برامج تأهيلية لهم تساعدهم على فهم بيئة عمل مجتمع رواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة فى القطاعات المختلفة.

تحقيق عائد مرهون بوجود فريق عمل.. وطرح حلول متطورة ونموذج مربح

ولفت إلى أن دور مسرعة الأعمال يتمثل فى إدارة أموال المستثمرين، مع ضمان تحقيق عائد مادى مجز لهم، مشيرًا إلى أن «فلك ستارت أبس» تستهدف التركيز خلال المرحلة المقبلة على جذب مستثمرين فى المراحل الأولية من عمر الشركات الناشئة قبل تأسيسها.

واستطرد قائلًا: ننظم كذلك جولات تمويلية بالشراكة مع صناديق استثمار ورأسمال مخاطر أخرى مثل: startups 500 ، إضافة إلى مستثمرين ملائكة مثل إليكس إنجلز وكايرو إنجلز.

فى سياق متصل، ذكر أن نموذج عمل «فلك ستارت أبس» يعتمد على الاستثمار فى أكثر من شركة ناشئة فى الوقت نفسه، خاصة أن الاستثمار فى قطاع الشركات الناشئة مرتفع المخاطر –على حد تعبيره، مشيرًا إلى نجاح المسرعة فى تمويل 70 شركة ناشئة خلال الـ 6 أشهر الماضية تقدم حلولًا فى قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية والأزياء والموضة.

ونوه بأن حجم التمويلات التى حصلت عليها شركات المسرعة منذ العام الماضى وحتى الربع الأول من 2022 وصل إلي 40 مليون جنيه، مشيرًا إلى ضرورة توافر مجموعة من المعايير فى الشركات الناشئة لضمان تحقيق أكبر عوائد استثمارية، تتمثل فى ضرورة وجود فريق عمل قوى وطرح حلول مبتكرة من شأنها تقديم خدمة أو سد نقص فى السوق، علاوة على نموذج أعمال مبتكر ومربح فى الوقت ذاته، ووجود طلب على الحل ما يسهم فى سهولة عملية بيعه وتسويقه للآخرين.

وشدد على أن الشركات الناشئة الرابحة تتميز بوجود وحدة أعمال إستراتيجية Strategic Business Unit تتولى إعداد خطة تسويق منفصلة وعمل دراسات تحليلة للمنافسة وحملة تسويقية محكمة، علاوة على تقدير لمتوسط أرباح العملاء أثناء فترة استخدام الخدمة.

ورأى أن الاستثمار فى المراحل الأولية من عمر الشركات الناشئة يحمل فى طياته مخاطر كبيرة، خاصة أنها قد لا تحقق النجاح المرجو منها عند انطلاقها، الأمر الذى يتطلب وجود عدة شركات فى جولة استثمارية واحدة لتغطية أى خسائر محتملة، فعلى سبيل المثال قد تضم محفظة الأعمال 100 شركة ناشئة، إلا أن 4 إلي 5 كيانات منها تكون قادرة على تحقيق مضاعفات ربحية هائلة تستطيع تغطية خسائر باقى الشركات.

ونوه بأن الشركات الناشئة تحقق مضاعفات ربحية مرتفعة فى حال تغطية قيمة صفقات الإستحواذات الخاصة بها واستثمارات تطوير نماذج أعمالها لاستقطاب العملاء، متابعًا أن أقصى عدد للشركات التى تستحق للتمويل من جانب مسرعة الأعمال هو شركتان.

وأوضح أن «فلك» ستعمل بنموذج Convertible Note وهو ذاته الذى تنتهجه كل من هيئة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» التابعة لوزارة الاتصالات، ويرتكز على الاستثمار فى شركات ناشئة غير جاهزة للتقييم، إلا أن الفارق الوحيد يكمن فى أن التمويلات التى تمنحها للشركات الناشئة تأخذ صورة دين قصير الأجل يتم سداده عبر شراء أسهم فى الشركة عوضًا عن رأس المال أو الفائدة.

ونفى وجود مدة معينة للتخارج من الشركات التى تقوم المسرعة بتمويلها، منوهًا بأن تمويل الشركات الناشئة يعتمد على مفهوم إطلاق الحدث Triggering Event مثل توافر فرصة جديدة للتسويق والمبيعات وميكنة عمليات البيع والتسويق، التى تمكن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من توسيع دائرة التفاعل مع العملاء.

خطة للتركيز على كيانات غير جاهزة للتقييم.. ونعتمد على مفهوم «إطلاق الحدث»

وتابع أن إطلاق الحدث يسهم فى ظهور حلول وخدمات جديدة تسهم بدورها فى زيادة التقييم المالى للشركة، ودخولها فى جولات تمويلية بقيم مالية أكبر، ومن ثم تحول المسرعة إلى مساهم فى الشركة الناشئة عبر امتلاك حصة من أسهمها.

على صعيد آخر، كشف عن إجراء مباحثات مع شركة ناشئة سعودية –رافضًا الإفصاح عن اسمها- لتمويلها ومن المتوقع انتهاء المفاوضات وتوقيع اتفاق شراكة معها خلال النصف الثانى من العام الحالى.

اتفاقية شراكة مرتقبة مع شركة سعودية.. ودعمنا اثنتين بالإمارات فى قطاعى «الضيافة» و«إدارة الأحياء السكنية»

وذكر أن «فلك» قامت خلال العام الماضى بتمويل شركتين من دولة الإمارات، إحداهما متخصصة فى مجال الضيافة Hospitality تقدم خدمات المأكولات والمشروبات وتنظيم الحفلات والمناسبات ورحلات السياحة والسفر بقيمة مليون جنيه، وأخرى متخصصة فى نشاط إدارة الأحياء السكنية تعرف باسم Hayi بقيمة مليونى جنيه.

واستطرد: تساعد فلك كذلك الشركات المصرية الناشئة التى تستثمر بها فى التوسع داخل السوق السعودية، خاصة أنها متشابهة إلى حد كبير مع السوق المحلية فى أنماط وثقافة الاستهلاك، منوهًا بأن مسرعة الأعمال تستهدف الاستثمار فى قطاعات تكنولوجيا التعليم Ed-tech كما هو الحال بالنسبة لمنصة Educatly والحاصلة على تمويل من مسرعة الأعمال فلك بالشراكة مع صندوق استثمار تابع للحكومة الإيرلندية، إلى جانب منصة E-youth (التى تعمل حاليًا على ترتيب جولة تمويلية لها)، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية Fin – tech وتكنولوجيا التأمين مثل منصات (رصيدى وأمان ليك) إلى جانب شركات ناشئة تقدم حلولًا لوجيستية مثلRabbit Scooters ولها فروع بالقاهرة فى أحياء الزمالك والمعادى.

وأكد أن أوقات الأزمات والأوبئة تدفع إلى التفكير فى حلول مبتكرة وفعالة، وتسد النواقص التى تنتج عن الأزمات، مضيفًا أن أزمة فيروس كورونا ساهمت فى ازدهار قطاع الشركات الناشئة لما تقدمه من حلول وخدمات شراء عن بعد ودفع عن بعد عززت من مفهوم التباعد الاجتماعى.

واختتم حديثه قائلًا: الشركات الناشئة التى حققت أرباحًا خلال جائحة كوفيد-19 هى التى قامت بتطوير نماذج أعمالها وتقنياتها لمواكبة الزيادة فى عدد العملاء والخدمات.

يذكر أن «فلك» تأسست عام 2018 بهدف تطوير وتمكين أجيال جديدة من رواد الأعمال المصريين، إلى جانب المساهمة فى تطوير النظام البيئى للشركات الناشئة فى مصر.