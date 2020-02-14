فلكيون: كوكب عملاق حديث الولادة على مقربة من الأرض

اكتشف علماء فلك على مقربة من الأرض كوكبًا عملاقًا حديث الولادة، وأثارت اهتمام الخبراء وحيرتهم، المسافة الفاصلة بينه وبين النجم الأم، نقلا عن روسيا اليوم.

وتفيد مجلة Research Notes of the AAS، بأن الباحثين استخدموا البيانات التي حصلوا عليها من التلسكوب الفضائي Gaia، الذي مهمته البحث عن النجوم التي تدور حولها أجسام مظلمة.

وقد أثار اهتمام علماء الفلك النجم 2MASS 1155-7919 الذي عمره حوالي خمسة ملايين سنة، حيث اكتشف العلماء من حركته وجود جسم شريك له أطلقوا عليه اسم 2MASS 1155-7919 b.

وليست هذه المرة الأولى التي يكتشف فيها علماء الفلك كوكبا حديث الولادة. بيد أن الكوكب 2MASS 1155-7919 b، يتميز بقربه من الأرض جدا على مسافة 330 سنة ضوئية فقط، ما يعطي فرصة لعلماء الفلك بدراسته بصورة مفصلة وبسهولة، وفهم كيفية تكون الكواكب.