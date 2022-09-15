فلكياً .. 8 أكتوبر القادم موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

يحتفل المصريين كل عام بالمولد النبوي الشريف، و موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 في مصر سيكون يوم 8 أكتوبر القادم.

ويتم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مصر من خلال احتفالات ومظاهر اعتاد عليها المصريون منذ عدة قرون.

ومع قرب موعد إجازة المولد النبوي الشريف ، تبدأ المحلات في عرض الحلوى الخاصة بهذه المناسبة.

وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 من شهر ربيع الأول من العام الهجري، حيث تمنح الدولة إجازة رسمية لهذه المناسبة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 56 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ الموافق 25-9-2022 (يوم الرؤية).

وأضاف: يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وذكر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبناءًا على ذلك سيكون يوم الإثنين 26-9-2022 م هو المتمم لشهـر صفر 1444هـ.