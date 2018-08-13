فلكلور بنما وبغدادي بيج باند مع محمد الحلو في مهرجان القلعة

أحمد حمدي:تتوالي ليالي مهرجان القلعة الدولي ال27 للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر اشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني حيث اقيم مساء الاحد 12 اغسطس ثلاث حفلات متتالية بدا الحفل الاول بحضور سفراء وقناصل دول امريكا اللاتينية الأرجنتين، باراجوي اورو

أحمد حمدي:

تتوالي ليالي مهرجان القلعة الدولي ال27 للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر اشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني حيث اقيم مساء الاحد 12 اغسطس ثلاث حفلات متتالية بدا الحفل الاول بحضور سفراء وقناصل دول امريكا اللاتينية الأرجنتين، باراجوي اوروجواي، فنزويلا ، المكسيك، بوليفيا وبنما والمستشار الثقافي لسفارة بنما وعدد من ابناءالجالية البنمية بالقاهرة.

واحتفلت فرقة بنما للفلكلور التي تشارك لأول مرة في المهرجان بعد أن حصل على الشاره الدوليه بمرور 60 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية البنميه وبهدف تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين ظهر اعضاء الفرقة بالملابس البنمية التقليدية ذات الالوان المبهجة .

وقدموا مجموعة من الالوان المختلفه من الفنون البنميه الفلكلوريه تنوعت بين الموسيقى والغناء والرقصات التى تعبر عن الموروث الثقافى والاجتماعى لاقاليم بنما المختلفه فى ” السواحل، الغابات والمدن” فقاموا باداء عدة لوحات فنيه استعراضيه على الموسيقى التقليديه باسلوب ينطق بالحيويه والنشاط واشار اعضاء الفرقة انهم فخورين بمشاركتهم الفنون البنمية في مثل هذا المهرجان الهام والالتقاء بالجمهور المصري الذواق للفنون المختلفه. بعدها قدمت فرق بغدادي بيج باند بقيادة عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي حفلا تضمن باقة من اشهر الاعمال العالمية و العربية هي برازيلي ، كرنفال لوس رييوس، أنا والعذاب وهواك، إضافة الي نخبة من اروع الاغاني العالمية هي نيويورك وسواي تغني بها المطرب الهامي امين وحرص الدكتور مجدي بغدادي في نهاية الحفل علي تقديم التهنئه للجمهور بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

وفي العاشرة مساء وعلى مسرح المحكى٢ كان الجمهور على موعد مع الطرب الاصيل والصوت العذب متجسدا فى النجم محمد الحلو الذي قدم حفلا شدا خلالة بمجموعة من اشهر اعمالة التي تغني بها علي مدار مشوارة الفني بجانب مجموعة من اغاني التراث وتترات المسلسلات هي صدقي احساسك، يا حبيبي، تتر مسلسل ليالي الحلمية، هتتساوي، عراف، قلبي علي طيري، ياطير يا طاير، صلي علي المصطفي واختتم الحفل باغنية اهيم شوقا.