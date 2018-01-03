فلسطين ردا على تهديد ترامب: القدس ليست للبيع

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن "القدس ليست للبيع لا بالذهب ولا الفضة". تصريح أبوردينة جاء ردا على تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ما لم يعودوا إلى المفاوضات مع إسرائيل بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال أبو ردينة



أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن “القدس ليست للبيع لا بالذهب ولا الفضة”.

تصريح أبوردينة جاء ردا على تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ما لم يعودوا إلى المفاوضات مع إسرائيل بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أبو ردينة لعدد من وسائل الإعلام بينها بوابة العين الإخبارية: “القدس ليست للبيع لا بالذهب ولا الفضة، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط ، فعليها أن تطبق الشرعية الدولية، دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بدون ذلك تكون الولايات المتحدة تدفع بالمنطقة إلى الهاوية”.

وكان ترامب قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل على التقدير أو الإحترام” .

الفلسطينيون من جهتهم، كانوا قد أعلنوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويعمل الفلسطينيون من أجل توسيع دائرة الرعاية لعملية السلام لتضم الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لكسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام المستمر منذ أكثر من 24 عاما.