فلسطين توقع اتفاقيتي مساعدات مع فرنسا وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اتفاقيتي مساعدات مع فرنسا وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو من أجل مشاريع في قطاع غزة.

ووجه اشتيه في بيان أصدره مكتبه، الشكر لألمانيا على دعمها “المستمر لنا في فلسطين”، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وقال إن “هذه الاتفاقية اليوم بقيمة 56 مليون يورو سيذهب معظمها إلى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع”.

وكان اشتيه أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 24 مليون يورو لقطاع غزة أيضا.

وأوضح أن الاتفاقية مع صندوق المناخ الأخضر، وقيمتها الكلية 45 مليون يورو، وأنه تمت الاستفادة في الماضي من 8 ملايين يورو قدمت من إيرلندا عبر الصندوق، ثم 13 مليون يورو، وبقية المبلغ التي تعادل 24 مليون يورو ستذهب للمياه والزراعة في قطاع غزة، ما سيوفر مياه الري لنحو 15 ألف دونم.

وأوضح أن الاتفاقية عبارة عن مشروع مياه وزراعة في قطاع غزة يهدف إلى الحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار وارتفاع مستوى الجفاف بسبب التغييرات المناخية.