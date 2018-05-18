فلسطين تشكر السيسي على استمرار فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان

حسين رجب أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،قررت السلطات المصرية استمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان لتخفيف الأعباء على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع. غزة، وفق بيان. وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول الع

حسين رجب



أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،قررت السلطات المصرية استمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان لتخفيف الأعباء على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع. غزة، وفق بيان.



وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح في بيان الجمعة بجزيل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية نظير جهودهم الطيبة المستمرة من جل تخفيف الاعباء على ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

وقالت السفارة الفلسطينية “تعد هذه الخطوة مبادرة طيبة مقدرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و القيادة المصرية في شهر رمضان المبارك”، وفق البيان ذاته.



