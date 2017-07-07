فلسطين تستنكر هجومىْ شمال سيناء

هاجر عمران استنكر محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم الجمعة، التفجيرين الانتحاريين الإرهابيين اللذين استهدفا قوى الأمن والجيش المصري، ظُهر اليوم، في محافظة شمال سيناء.ووفق بيانٍ وزّعته سفارة فلسطين بالقاهرة، منذ قليل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن الرئيس محمود عباس يد

هاجر عمران



استنكر محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم الجمعة، التفجيرين الانتحاريين الإرهابيين اللذين استهدفا قوى الأمن والجيش المصري، ظُهر اليوم، في محافظة شمال سيناء.





ووفق بيانٍ وزّعته سفارة فلسطين بالقاهرة، منذ قليل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن الرئيس محمود عباس يدين بأشدّ العبارات هذه الجرائم الإرهابية، ويؤكد وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري.

وأضاف: إن الرئيس يدين فيه هذه الهجمات الآثمة التي نفذها إرهابيون مأجورون ضد قوات الجيش والأمن المصري في سيناء، ويؤكد أيضًا أنه على ثقة بأن هذه الجرائم لن تنال من عزم مصر في حربها ضد الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وبأن الشقيقة الكبرى ستنتصر في النهاية، داعيًا لأرواح الشهداء بالرحمة والسكينة والمغفرة، ولأُسرهم بأحرّ التعازي والمواساة، وللمصابين بالشفاء العاجل، وللرئيس السيسي، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار والازدهار.