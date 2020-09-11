فلسطين تستدعي سفيرها من البحرين وتؤكد خطوات مماثلة ضد «أي بلد يطبع»

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين بشكل عاجل بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأضاف أنه سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال، بحسب قناة روسيا اليوم.

ترامب يعلن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل بعد الإمارات «لحظة تاريخية»

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في تغريدة الجمعة عن اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد أسابيع من اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال ترامب في تغريته إن هذا “إنجاز تاريخي جديد.. دولة عربية ثانية تبرم سلامًا مع إسرائيل في 30 يومًا”.

‏وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفقوا على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

‎ ‏من جهته، قال مستشار ترامب جاريد كوشنر إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيشمل تبادل فتح السفارات.

كما أعلن ‏البيت الأبيض أن الأطراف اتفقت على مواصلة جهدها للتوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وأضاف أن نتنياهو وملك البحرين عبرا عن شكرهما لدور ترمب في التوصل لاتفاق ‎ ‏بيان أميركي-بحريني-إسرائيلي يشيد بخطوة السلام التي اتخذتها الإمارات مؤخرا.

السيسي يثمن توافق البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات : «خطوة نحو إرساء السلام»

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،قد رحب بآلية التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثى الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل”.

وأضاف: “إذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية.. أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية”.