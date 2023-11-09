فلسطين الأبرز بـ 26.6 مليون دولار.. صادرات مصر من الأسمنت تقفز إلى 19.2 مليار جنيه أول 9 أشهر (جراف)

شهدت صادرات مصر من الأسمنت قفزة بنحو 22% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل في الفترة من يناير حتي سبتمبر من العام الجاري 625 مليون دولار ما يعادل نحو 19.2 مليار جنيه.

وحصلت المال على أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، والذي أظهر أن صادرات الأسمنت سجلت ارتفاع قدره نحو 113 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 والتى بلغت حينها 512 مليون دولار.

وجاءت دولة ساحل العاج جاءت على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 116.382 مليون دولار، تلتها غانا بقيمة97.352 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 61.149 مليون دولار، وفي المركز الرابع تأتي دولة سيرليون بقيمة 33.664 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن فلسطين استوردت أسمنت مصري بقيمة 26.627 مليون دولار، والسودان بقيمة 14.811 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى «الفترة من يناير إلى يونيو» 2023 بنحو 8%.

يعمل في قطاع الأسمنت بمصر نحو 23 شركة باستثمارات تزيد عن مائتي مليار جنيه وبحجم إنتاج ضخم يسمح بالتصدير وتلبية السوق المصري.