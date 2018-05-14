فلسطين: أمريكا ألغت عملية السلام بافتتاح سفارتها في القدس

رويترز قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس سيخلق مناخا من التحريض والإثارة وعدم الاستقرار في المنطقة مستبعدا استمرار واشنطن في دور الوسيط بعملية السلام في الشرق الأوسط.وأضاف أبو ردينة ”بهذه الخطوة تكون الإدارة ال

رويترز

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس سيخلق مناخا من التحريض والإثارة وعدم الاستقرار في المنطقة مستبعدا استمرار واشنطن في دور الوسيط بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أبو ردينة ”بهذه الخطوة تكون الإدارة الأمريكية ألغت دورها في عملية السلام وأساءت للعالم وللشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وخلقت مناخا من التحريض والإثارة وعدم الاستقرار“.

وفي رسالة مسجلة لحفل الافتتاح قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لا يزال ملتزما بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.