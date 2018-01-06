فلسطينيون يعترضون موكب البطريرك احتجاجًا على قرار بيع أراضٍ

خالد بدر الدين ذكرت وكالة رويترز إن مسيحيين فلسطينيين من بيت لحم والناصرة ومدن أخرى داخل إسرائيل اعترضوا طريق سيارة تقل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس اليوم السبت أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على قرار من الكنيسة بيع أراض لمجموعات يهودية، وتم تحديد بعض المستثمرين اليهود والإسرائيليين ك

خالد بدر الدين

ذكرت وكالة رويترز إن مسيحيين فلسطينيين من بيت لحم والناصرة ومدن أخرى داخل إسرائيل اعترضوا طريق سيارة تقل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس اليوم السبت أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على قرار من الكنيسة بيع أراض لمجموعات يهودية، وتم تحديد بعض المستثمرين اليهود والإسرائيليين كمشترين محتملين لتلك العقارات والأراضي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصفقات المثيرة للجدل تشمل عقارات وأملاكًا في القدس الشرقية والغربية، إضافة إلى مدينتي يافا وقيسرية الساحليتين، ويقول مسؤولون بالبطريركية إنهم بحاجة لبيع أراضٍ لتسديد ديون تراكمت عبر السنين، ولكن الكنيسة تؤجر حتى الآن الأراضي لسكان بعقود طويلة الأجل.

ويحاول مشرعون إسرائيليون منع إبرام تلك الصفقات خشية أن تؤدي لارتفاع حاد في أسعار العقارات، بينما يعارض الفلسطينيون بيع الأرض لمجموعات يهودية وإسرائيلية ويعتبرون ذلك خيانة.

ورشق المحتجون سيارة بطريرك القدس للروم الأرثوذكس بالحجارة وزجاجات المياه وقرعوا عليها بأيديهم وهم يصفونه بالخائن قبل أن تتمكن قوات الأمن الفلسطينية من إبعادهم، وتسبب ذلك في كسر زجاج نوافذ ثلاث سيارات في الموكب لكن سيارة البطريرك لم تكن من بينها.

وتعد بطريركية الروم الأرثوذكس واحدة من أكبر ملاك الأراضي الخاصة في الأراضي المقدسة وفي السنوات الماضية أثارت جدلًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمحاولة بيع أصول أساسية لمستثمرين.

وقال أليف صايغ وهو أحد المحتجين إن ما حدث اليوم هو رسالة للسلطة الفلسطينية وللأردن بأننا لن نسمح لهذا الخائن بالبقاء في الكنيسة.

