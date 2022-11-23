«فلات سيكس لابز» تطلق برنامج «Makers» بهدف تعزيز قدرات الشركات الناشئة في مصر

أطلقت “Flat6Labs” العاملة في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، و أكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة في المنطقة، برنامج “Makers” لدعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا البناء، بالتعاون مع كل من “SIA” الشركة العاملة في مجال التشييد والبناء، ودار الهندسة (Dar)، الشركة العالمية للاستشارات في القطاع الهندسي.

مستهدفات برنامج فلات سيكس لابز

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة في قطاع حلول تكنولوجيا البناء في مصر و يتضمن برنامج ما قبل المسرعة لدعم الشركات الناشئة خلال مراحلها المبكرة، وبرنامج تسريع الأعمال ذا مكون استثماري للشركات الناشئة الأكثر تطورًا.

ويهدف برنامج ما قبل المسرعة إلى تعزيز الابتكار في قطاع البناء من خلال التواصل والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية ذوي الخبرة الواسعة، بالإضافة إلى إنشاء بيئات أعمال ابتكارية مستدامة وقادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه مجال البناء داخل SIAC وDar وفي قطاع التشييد والبناء بشكل عام.

مستهدفات برنامج Makers

وسيوفر برنامج “Makers ” للشركات الناشئة المشاركة في مرحلة ما قبل المسرعة التوجيه الإستراتيجي، والتدريب الذي يركز على ريادة الأعمال، وجلسات نقاش فردية تركز على موضوعات بعينها، إلى جانب مجموعة واسعة من الامتيازات والخدمات التي يقدمها الشركاء.

وصُمم برنامج ما قبل المسرعة لدعم رواد الأعمال من خلال توجيههم إلى كيفية تطوير أفكارهم وحلولهم المبتكرة وتقديمها إلى SIAC وDar، مع احتمال اختيارهم لتشغيل برنامج تجريبي مع كلتا الشركتين. بعد الانتهاء من البرنامج، ستكون الشركات الناشئة في وضع ملائم يسمح لها بالحصول على جولات تمويلية.

كما يهدف برنامج ما قبل المسرعة إلى تسليط الضوء على أهمية التحولات الهائلة الجارية في قطاع البناء والتشييد واعتماد تكنولوجيا رقمية جديدة في قطاع الإنشاءات بهدف تعزيز القدرات التنافسية والإنتاجية للقطاع. مما يقرب قطاع الإنشاءات خطوة إضافية من بناء بيئة أعمال مُستدامة ومتطورة تقنيًا وعالية الإنتاجية.

المدير التنفيذي لـ Flat6labs : الاعتماد على التكنولوجيا في قطاع البناء يمكن الشركات من توفير تكاليف العمالة و تحسين معايير السلامة

وعلق ألبرت ملاطي، المدير التنفيذي لـ Flat6Labs القاهرة على البرنامج قائلًا: “مؤخرًا، ازدادت بشكل كبير أهمية التحول الرقمي لقطاع البناء من أجل تحقيق معدلات أكبر من الأمان والإنتاجية ، خاصة وأن الاعتماد على الروبوتات وتحليلات البيانات في رقمنة عمليات البناء لمواقع التشييد والمنشآت الصناعية، وتجميع البيانات، إضافة إلى إجراء المعاملات، وتصميم المدن، سيمكن الشركات من توفير تكاليف العمالة ومعالجة النقص فيها وتحسين معايير السلامة.

و أضاف ملاطي “نحن من جانبنا متحمسون لإطلاق برنامج Makers بالتعاون مع SIAC ودار الهندسة بهدف دعم الشركات الناشئة المبتكرة والمستدامة والواعدة والاستثمار فيها، لدفع قطاع التشييد والبناء إلى الأمام”.

فيصل شاعر : نطمح لتمويل و دعم المبتكرين لإعادة تشكيل قطاع البناء

وصرح السيد فيصل شاعر، رئيس قسم التطوير الرقمي في شركة دار: “سعداء للغاية بهذا التعاون مع Flat6Labs وSIAC لإطلاق برنامج Makers والذي يركز على تمكين رواد الأعمال من خلال تقديم حلول وفرص مبنية على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال التصميم والإنشاءات، و نطمح لتطوير ودعم المبتكرين الذين يمتلكون الرؤية والأفكار والخبرات والتصميم لإعادة تشكيل هذا القطاع المعقد وإيجاد طرق لجعله أكثر استدامة ومرونة وملاءمة للمستقبل وأكثر أمانًا للعمال والمجتمعات السكانية”.

وتعتبر التكنولوجيا الحديثة من أهم الأدوات المستخدمة في مواجهة التحدي المتمثل في تطوير قطاع التشييد والبناء، و وفقًا لبيانات CrunchBase، نجحت شركات تكنولوجيا البناء في جمع ما يقرب من 17 مليار دولار بدعم من شركات رأس المال الاستثماري.

و تم الاستحواذ على 24 شركة إنشاءات بدعم من رأس المال الاستثماري، إلى جانب الاستحواذ على 125 شركة عقارية بدعم من رأس المال الاستثماري في عام 2021.