فك أحد أحبال أسانسير مستشفي بنها وراء مقتل 7 أشخاص

أحمد صبرى قال الدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها إن اللجنة المشكلة من كلية الهندسة لتقصي أسباب سقوط أسانسير مستشفي الجامعة والذى أودى بحياه 7 أشخاص انتهت من تقريرها وأكدت فيه أن السبب هو فك أحد حبال المصعد وتركه فى كابينة الأسانسير وهو ماجعل الحمل كاملا على الحبل الاخر وسبب السقوط . وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور إلى أن التقرير طالب بإغلاق 5 مصاعد من أصل 18 مصعدا بغرف الأطباء وقسم الجراحة من إجمالى 18مصعدا وهو ماوافقت عليه إدارة الجامعة و أكد أن هناك 7 مصاعد تم تجديدها العام الماضي . وأوضح أن الجامعة لم تستقبل أى تبرعات رغم وعود من أحد البنوك التبرع بـ 5 ملايين جنيه
قال الدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها إن اللجنة المشكلة من كلية الهندسة لتقصي أسباب سقوط أسانسير مستشفي الجامعة والذى أودى بحياه 7 أشخاص انتهت من تقريرها وأكدت فيه أن السبب هو فك أحد حبال المصعد وتركه فى كابينة الأسانسير وهو ماجعل الحمل كاملا على الحبل الاخر وسبب السقوط .
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور إلى أن التقرير طالب بإغلاق 5 مصاعد من أصل 18 مصعدا بغرف الأطباء وقسم الجراحة من إجمالى 18مصعدا وهو ماوافقت عليه إدارة الجامعة
و أكد أن هناك 7 مصاعد تم تجديدها العام الماضي .
وأوضح أن الجامعة لم تستقبل أى تبرعات رغم وعود من أحد البنوك التبرع بـ 5 ملايين جنيه