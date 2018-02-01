فك أحد أحبال أسانسير مستشفي بنها وراء مقتل 7 أشخاص

قال الدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها إن اللجنة المشكلة من كلية الهندسة لتقصي أسباب سقوط أسانسير مستشفي الجامعة والذى أودى بحياه 7 أشخاص انتهت من تقريرها وأكدت فيه أن السبب هو فك أحد حبال المصعد وتركه فى كابينة الأسانسير وهو ماجعل الحمل كاملا على الحبل الاخر وسبب السقوط .

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور إلى أن التقرير طالب بإغلاق 5 مصاعد من أصل 18 مصعدا بغرف الأطباء وقسم الجراحة من إجمالى 18مصعدا وهو ماوافقت عليه إدارة الجامعة

و أكد أن هناك 7 مصاعد تم تجديدها العام الماضي .

وأوضح أن الجامعة لم تستقبل أى تبرعات رغم وعود من أحد البنوك التبرع بـ 5 ملايين جنيه